Dresden

Reichlich zwei Jahre Corona haben tiefe Gräben in den evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden hinterlassen, nicht nur im Dresdner Osten. Ihnen geht es ähnlich wie der Dresdner Stadtgesellschaft. Doch in einer Kirchgemeinde wirkt sich alles noch schmerzhafter aus, wie Thomas Kowtsch erzählt, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Gemeinde Dresden-Ost. Eine Kirche sei etwas anderes als ein öffentliches Gebäude – eigentlich ein offenes Haus, in das alle zu Gemeinschaft im Gottesdienst willkommen seien. „Aber jetzt kontrollierten Leute von der Gemeinde am Eingang andere, die sie gut kennen, mussten sie, wenn sie die Zugangsregeln nicht einhielten, sogar abweisen. Das macht etwas mit ihnen.“

Nicht nur der verordnete Sicherheitsabstand hat für beträchtliche Lücken in den Kirchenbänken gesorgt, wie Thomas Kowtsch konstatiert. Die einen seien den Gottesdiensten verärgert fern geblieben, weil sie die Einschränkungen für unangemessen hielten, die anderen aus Furcht vor Ansteckung. „Wir haben nun einmal viele ältere Gottesdienstbesucher.“

Experten in Sachen Pandemie aus dem Stadtteil agieren nebeneinander. Manche gehen sich wegen ihrer gegensätzlichen Ansichten aus dem Weg. Wo, wenn nicht in der Kirche wäre der Ort, sie in öffentlichem Gespräch zusammenzubringen, haben sich Martin Henker, Pfarrer in Dresden, dann bis zum Ruhestand 2020 Superintendent in Leipzig, und seine Frau gesagt. Am Mittwochabend luden sie zur Podiumsdiskussion in die Himmelfahrtskirche in Leuben ein. In Leuben und Laubegast hatten sich immer wieder nicht angemeldete Protest-„Spaziergänge“ formiert.

„Unser Ziel ist nicht, dass alle mit der gleichen Meinung von hier nach Hause gehen“

Das Gespräch ist gründlich vorbereitet. Am Eingang bekommt man ein gefaltetes Blatt, auf dem die ins Podium Geladenen ihre Ansichten knapp zusammengefasst haben, in Thesen zu vier Komplexen, für alle dieselben. So erfahren sie selbst von der Gaststättenbesitzerin Claudia Gütter, die an diesem Abend im Lokal stehen muss, weil Mitarbeiter an Corona erkrankt sind: „Für uns als Gastronomen war die Kommunikation der Regeln teilweise katastrophal.“

„Unser Ziel ist nicht, dass alle mit der gleichen Meinung von hier nach Hause gehen“, betont Moderator Martin Henker. „Sondern angeregt werden zum Nachdenken, weil sie eine andere Perspektive sehen oder eine ihnen vielleicht plausibel erscheinende Antwort hören.“

Humangenetikerin Kristin Fischer ist fasziniert von den Möglichkeiten ganz neuer Impfstoffe, zugleich enttäuscht darüber, dass Menschen unabhängigen Wissenschaftlern nicht vertrauten und, obwohl ihnen das Fachwissen fehle, Tatsachen verdrehten, die Angst von Menschen ausnutzten, um zu destabilisieren. Sie befürwortet das Impfen, will aber nicht anderen vorschreiben, sich impfen zu lassen. Kritik hält sie für wichtig. Nur sollte sie auf Tatsachen basieren. Menschen zu diffamieren, ist für sie inakzeptabel. „Wer gemeinsam mit Rechtsextremisten demonstriert, unterstützt diese.“

So viel wie möglich geimpft hat Hausärztin Christina Grundig. Sie hat Patienten verloren, die an Corona gestorben sind, einige seien arbeitsunfähig, weil sie an Spätfolgen leiden. Aus Angst zu demonstrieren, hält sie für wenig sinnvoll. „Mit Angst erreiche ich nichts auf der Straße. Da muss ich mir einen kompetenten Ansprechpartner suchen.“

Man hätte den Menschen besser erklären müssen, was auf sie zu kam und warum.“

Polizeisprecher Thomas Geithner sieht in den Corona-Protesten den besten Beweis dafür, dass wir in keiner „Corona-Diktatur“ leben, wie manche Demonstranten behaupten. Für das Hauptproblem hält er, dass notwendige Entscheidungen nicht schlüssig kommuniziert wurden. „Man hätte den Menschen besser erklären müssen, was auf sie zu kam und warum. Da haben wir in diesen zwei Jahren wenig gelernt und Fehler wiederholt.“ Vieles sei nicht nachvollziehbar gewesen, Vertrauen deswegen verloren gegangen.

Heinrich Günther, Arzt im Ruhestand, betrachtet die Angst vor Corona als gezielt geschürt von Politikern und Medien. Für ihn befinden sich die Debatten in extremer Schieflage: Impfen werde einseitig als gut dargestellt, Risiken und schwere Nebenwirkungen der Impfung hingegen seien tabu.

Besonders aber ärgert den engagierten Christen, dass seine evangelische Kirche diese Einseitigkeit unkritisch übernommen habe. „Das schadet dem Ansehen der Kirche. Und die Impfkampagne der Diakonie ist peinlich.“ Er wünsche sich eine für Dialog offene Kirche, wo auch die mit anderer Meinung angehört würden. Sie sollte nicht Vertrauen in eine „Interessen- und Lobby-gesteuerte Politik“ einfordern, sondern kritischen Blick. Zu einer Auffassung vom Menschen als Individuum gehöre auch die individuelle Impfentscheidung.

Dafür erntet er das erste zustimmende Klopfen von einigen der rund 50 Zuhörer. Später trommeln andere mit den Fingerknöcheln, als ein Dank verlesen wird für Impfstoff und Ärzte, die sich aufopferungsvoll um Patienten bemühen. Ihre Fragen und Meinungen können die Zuhörer auf Zettel schreiben und zwei „Anwälten des Publikums“ reichen, die sie vortragen. Das verhindert sonst unvermeidliche Korreferate und fokussiert aufs Wichtigste; ebenso wie die streng begrenzte Redezeit für die Podiumsgäste, deren nahendes Ende Moderator Martin Henker mit einem Glöckchen einläutet.

Polizeisprecher Thomas Geithner: „So kann eine Diskussion auch aussehen.“

Hin und wieder reißt es die eine oder den anderen erregt aus der Kirchenbank hoch. Doch was sie von hinten rufen, verhallt im großen Kirchenschiff und ist vorn beim besten Willen nicht zu hören.

Deutlich hingegen die auf den Zetteln knapp formulierte Frage, warum derzeit besonders Geimpfte an Corona erkranken, oder die, woher man denn von Rechtsradikalen auf den Corona-Demos wissen wolle; auch Ärger darüber, dass Proteste in die rechte Ecke gestellt, Kritiker diffamiert würden. Thomas Geithner erinnert an die Fahnen der „Freien Sachsen“, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich einstuft. Außerdem daran, dass immer wieder Reporter verbal und körperlich angegriffen würden.

Christina Grundig und Kristin Fischer erläutern, dass Ungeimpfte womöglich vorsichtiger, die Impfstoffe nicht für die gerade zirkulierende hochansteckende Omikron-Variante entwickelt seien und viel von den genetischen Voraussetzungen im Immunsystem jedes einzelnen abhänge.

Heinrich Günther hingegen sieht hinter den grassierenden Viren politische und ökonomische Interessenten mit bedenklichen Plänen am Werk: „Anti-Corona-Maßnahmen stellen einen ersten Schritt zur Transformation der Gesellschaft dar, indem sie Freiheit, Grundrechte, Demokratie und den sozialen Frieden langfristig gefährden.“

Aufreger gibt es an diesem Abend reihenweise. Dennoch zeigen sich am Ende die Diskutierenden erstaunt und erfreut über die ruhige und sachliche Debatte. Thomas Geithner resümiert: „So kann eine Diskussion auch aussehen.“

Von Tomas Gärtner