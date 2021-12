Dresden

Auch nach zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. Unsere Leser haben sich zu der belastenden Situation wort- und abwechslungsreich gemeldet. Persönliche Erlebnisse, Meinungen zu Reaktionen der Politik und Weiteres gibt es in unseren Leserbriefen:Zur Impfsituation, zu Impfverweigerern und den Coronaregelungen

„Der gute Wille ist sicher da“

Die Situation, die wir zur Zeit haben, ist größtenteils hausgemacht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist die Inkompetenz der politischen Führung. Davon ist keine Regierung ausgeschlossen. Es wird nur zerredet ohne konkrete Erkenntnisse, die zu einer Verbesserung der Lage führen. Die Veröffentlichungen in den Medien sind nicht geeignet, Klarheit zu schaffen und geeignete Maßnahmen anzuordnen.

Der gute Wille ist sicher da, aber man vergisst, dass die aktuelle Viruspandemie nicht im Detail erklärt werden muss. Es verstehen ohnehin nur wenige. Die jetzige Situation erfordert einfache, durchsetzbare Aktionen.

Es ist doch völlig klar, dass die Impfverweigerer die größte Schuld an der jetzigen Situation haben. Ich unterstelle ihnen keinen bösen Willen. Sie tun das nicht, um bewusst Schaden anzurichten. Sie sind durch Kampagnen in den sozialen Netzwerken verunsichert. Das beliebte Argument, sich auf die Verfassung zu berufen und die Unverletzlichkeit des Körpers einzufordern, greift meines Erachtens nicht. Denn was macht man im Krankenhaus auf der Intensivstation?

Da wird künstlich beatmet, das heißt, es wird unter Umständen ein Tubus in die Luftröhre geführt und der Patient in ein künstliches Koma gelegt. Das müssten mit den gleichen Argumenten der Unverletzlichkeit die Betroffenen auch ablehnen. Die Konsequenz ist das Sterben. Das will aber keiner! Selbst ein Tropf im Krankenhaus müsste abgelehnt werden. Mehr ist zu diesem Thema nicht zu sagen.

Wenn ich die jetzigen Diskussionen zu Biontech/Pfizer- und Moderna-Impfstoff höre, erfasst mich Unverständnis. Wenn beide Impfstoffe etwa gleich wirken, dann ist bei einer Erstimpfung keine Erklärung in den Medien erforderlich. Bei der Grippeimpfung sind auch unterschiedliche Impfstoffe im Einsatz, was nicht veröffentlicht wird.

Und da ich gerade bei der Grippe bin – auch dort hat es Fälle gegeben, dass trotz Impfung die Grippe in abgeschwächter Form aufgetreten ist. Da muss man nicht von Impfdurchbrüchen in Presse und Fernsehen informieren.

Also bitte: sachliche nachvollziehbare Informationen ohne Horrorkonflikte. Und zügige Impfaktionen für die Nichtgeimpften sind das Gebot der Stunde.

„Trotz einer höheren Impfquote auch eine höhere Inzidenz“

Ich habe vor Kurzem eine Grafik gelesen, in der alle europäischen Länder mit ihrer Impfquote sowie mit ihrer Inzidenz aufgeschlüsselt waren. Dabei fiel mir auf, das Holland, Belgien, Dänemark, Irland und Island trotz einer höheren Impfquote auch eine höhere Inzidenz aufwiesen als Deutschland.

Mir drängt sich dort der Verdacht auf, das die Impfquote wahrscheinlich einen Einfluss auf die Schwere der Erkrankung, nicht jedoch auf die Inzidenz hat. Warum werden dann nicht verstärkt auch Geimpfte und Genesene getestet, um die Inzidenzen abzusenken?

„Was muss eigentlich noch passieren, damit ihr es kapiert?“

Familie Meier will boostern. Ein Lagebericht aus Dresden.

Wir wollen alles richtig machen. Wir haben Vertrauen in unseren Staat. Der Herr Gesundheitsminister fragte: „Was muss eigentlich noch passieren, damit ihr es kapiert?“ Selbstverständlich sind wir zweimal geimpft. Wir denken solidarisch und zugleich wollen wir uns selbst schützen. Wir wollen boostern!

Tag 1, erster Versuch, mobiles Impfzentrum in der Johannstadt: Ein freundlicher Helfer des DRK steht am Ende einer langen Schlange und fordert die Menschen auf, zu gehen, zu wenig Impfstoff.

Tag 2, zweiter Versuch, Hausarzt in der Neustadt: Nächster freier Termin wäre im Februar 2022.

Tag 3, dritter Versuch, mobiles Impfzentrum Waldschlösschen: Vor der Öffnungszeit eine Schlange mit circa 300 Personen vor uns. Circa 700 Personen hinter uns, während wir 2,5 Stunden in der Kälte anstanden. Dann kommt ein Mitarbeiter des DRK (mit Polizeischutz) und verkündet, dass der Impfstoff alle sei, es gab nur 250 Dosen. Geben wir auf? Nein, natürlich nicht! Der Staat fordert uns auf, endlich zu boostern, Mitverantwortung zu tragen, uns zu schützen!

Tag 4, vierter Versuch, Goldene Pforte Rathaus: Eine Stunde vor Öffnungszeit stellen wir uns in die Schlange. Circa 500 Menschen vor uns. Die Tür öffnet sich und es kann losgehen. Doch auch hier kommt – zum Glück schon nach einer Stunde in der Kälte – ein Mitarbeiter und verkündet: Wir haben leider nur 150 Impfdosen, der Rest kann nach Hause gehen.

Tag 5, fünfter Versuch, Klinik in Freital: Familie Meier sagt sich, heute muss es klappen! Wenn es in Dresden bisher erfolglos war, dann fahren wir nach Freital, da ist es bestimmt nicht so voll.

Familie Meier fährt 6 Uhr morgen los, steht 6.30 Uhr bei Minusgraden in der Schlange. Vor uns nur circa 60 Menschen. 8 Uhr geht die Tür auf, ein Mitarbeiter verteilt abgezählte Zettel.

Große Freude, wir haben auch einen bekommen, auf dem steht, dass für uns ein Impfstoff da ist. Familie Meier kann endlich boostern! Hinter uns eine Schlange von circa 500 Personen, die keinen Zettel bekommen haben.

Wir haben es geschafft! 8.50 Uhr, also nach knappen zweieinhalb Stunden in der Kälte, ist auch Familie Meier beim Check-in. Ein Berg Zettel und Formulare muss abgegeben werden, dazu Ausweiskontrolle und Registrierung. Wir werden aufgefordert vor einer Tür zu warten, dort finde ein „Aufklärungsgespräch“ statt.

Vor der Tür warten wir eine Stunde. Aber es ist warm, die Finger- und Zehen tauen langsam auf, die Zähne klappern nicht mehr. Herr Meier darf zuerst zum „Aufklärungsarzt“, danach zum Impfarzt – und geschafft!

Frau Meier ist als nächstes dran. Die Ärztin schaut sich den Impfpass an und sagt: „Wir dürfen Sie nicht boostern, heute ist der 27. November und sie können erst am 1. Dezember Ihre Boosterimpfung bekommen.“

Frau Meier versucht ruhig zu bleiben. Es fällt ihr sehr schwer. Wäre Frau Meier beim Tag 1, erster Versuch erfolgreich gewesen, wäre sie jetzt geimpft, da hat die Ständige Impfkommission (Stiko) die Boosterimpfung nach drei Monaten empfohlen, doch jetzt, beim Tag 5, fünfter Versuch, darf Frau Meier nicht geboostert werden, denn die Stiko hat die Empfehlung geändert auf sechs Monate nach der zweiten Impfung. Das wäre in vier Tagen!

Frau Meier gibt auf und fragt den Herrn Gesundheitsminister: „Was muss eigentlich noch passieren, bis ihr es kapiert?“

„Die gesamte Staatsregierung hat jämmerlich versagt.“

Zum Wochenkommentar „Lockdown für Köpping“ von Chefredakteur Dirk Birgel (Ausgabe 27./28. November)

Dank, Respekt und Anerkennung für den von hoher Fachkompetenz geprägten Artikel. Klartext war überfällig. Wenn die Alt-SEDlerin Köpping noch ein wenig gesundheitspolitisches Gewissen verkörpern sollte, dann wartet sie nicht, bis sie der MP aus der Regierung schmeißt, sondern wendet mit Ih­rem bedingungslosen Rücktritt weiteren Schaden vom Volk ab.

Weder ein Bürgermeisteramt noch die Mitarbeit beim Rat des Kreises Grimma, noch ein Diplom als Strafrechtswissenschaftlerin, noch die Außendienstmitarbeit in einer Krankenkasse und die Arbeit als Beraterin der Sächsischen Aufbaubank qualifizierte Frau Köpping zur Leitung (Staatsministerin) des von Fachkompetenz geprägten Sozialministeriums.

Das Problem ist aber nicht nur bei Frau Köpping angesiedelt. Die gesamte Staatsregierung hat jämmerlich versagt. Der Mumm fehlt dem MP offensichtlich während des gesamten Coronadesasters.

Eines der größten Verbrechen sind die gecancelten Weihnachtsmärkte. Vor zwei bis drei Wochen wurden die Weihnachtsmärkte, bei täglich rasant in die Höhe explodierenden Inzidenzzahlen, mit Auflagen noch zugesagt. Drei Tage vor der Eröffnung alles abgeblasen. Was für Dumpfbacken waren hier am Agieren?

„Es ist ziemlich unanständig“

Herr Birgel sollte langsam aufhören, ständig auf unserer Gesundheitsministerin Petra Köpping herumzuhacken. Es ist ziemlich unanständig, vom sicheren und gut geheizten Redaktionssessel aus immer wieder verbal auf Personen einzudreschen, die seit Monaten auf Grund der gegebenen Situation an der Leistungsgrenze und darüber hinaus arbeiten. Auch Minister sind „nur“ Menschen, weshalb Fehler nahezu unvermeidlich sind. Sie müssen deshalb von der Allgemeinheit toleriert werden.

Außerdem ist es keine Leistung, solche „Fehler“ zu kritisieren, ohne selbst bessere und brauchbare Lösungen zu präsentieren. Das kann jeder Depp. Übrigens sind diese „Fehler“ gar keine solchen, sondern sie entstammen der böswillig-spitzen Feder des Verfassers. Ausdrücke wie „… Nieten an der Spitze …“ beweisen dies.

Es gab im Frühjahr keine „chaotische Terminvergabe“, sondern das gerade neu geschaffene System war wegen des riesigen Andranges einfach überlastet. Nach einiger Zeit hatte sich die Lage normalisiert. Auch die kostenbedingte Schließung der Impfzentren im September war in Ordnung, sie standen praktisch leer. Von den erst danach als möglich und empfehlenswert erkannten Boosterimpfungen war zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede.

Auch das Hin und Her in Sachen Weihnachtsmärkte ist kein „Fehler“, sondern das Ergebnis der kaum vorhersehbaren Entwicklung der Coronalage. Die Entscheider mussten hier eine extrem schwierige Gratwanderung zwischen der Seuchengefahr und den Interessen von Handel, Gastronomie und auch der Menschen absolvieren. Dass hierbei wegen des rasanten Infektionsgeschehens auch getroffene Entscheidungen widerrufen werden mussten, ist doch logisch.

Nur irre Coronaleugner, Verschwörungstheoretiker und Impfverweigerer spucken deshalb Hass, gemischt mit Covid-19-Viren, auf den vernünftigen Teil der Bevölkerung.

„Klartext“

Ein super Artikel, der mir aus dem Herzen spricht – Klartext, deutliche Worte, keine Angst vor einer Benennung der Schwachstellen „unserer“ Politiker und Politikerinnen! Vielen Dank!

