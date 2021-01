Dresden

Eine Handvoll Asche. Es sieht wie Quarzsand aus. Das ist alles, was von einem Menschen übrig bleibt. Die Asche ist gemahlen. Sie kommt in eine Urne, die biologisch abbaubar ist. Eine Plakette aus Stein mit der Einäscherungsnummer, darüber eine Metallplakette mit dem Namen des Verstorbenen und dem Namen des Krematoriums, in dem er eingeäschert wurde.

Im Dezember die dreifache Zahl an Toten

Herbert Hoppe hat seinen weißen Transporter vor dem gläsernen Anbau am Krematorium geparkt. Der Bestatter aus Pirna öffnet ein Schubfach am Boden des VW-Busses. Dann geht er zum Tisch in dem Anbau, auf den er Urnen gestellt hat. Acht. Er nimmt immer zwei und trägt sie zum Auto. „Im Dezember hatten wir die dreifache Zahl an Toten wie normal. Im Januar werden es doppelt so viele“, erzählt er.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Krankenhaus Pirna habe dem Bestattungshaus Werner Billing, für das Hoppe arbeitet, einen Kühlcontainer zur Verfügung gestellt. „Das habe ich in 30 Berufsjahren noch nicht erlebt“, sagt der Bestatter. Im November sei es losgegangen, dieses viele Sterben. Es habe nur ein bisschen nachgelassen.

Der nächste Kleintransporter wartet schon

Hoppe muss sich beeilen. Der Stellplatz wird gebraucht. Der nächste Kleintransporter rollt an. Vier Särge, zwei nebeneinander, zwei übereinander. Der Bestatter aus Dresden holt sich einen Transportwagen, lädt Sarg für Sarg aus und rollt ihn in den Anbau. Dann geht er an ein Terminal, gibt sein Passwort ein und tippt. Name und Todesdatum. Vier Mal.

Der nächste Kleintransporter wartet schon. Zwei Särge vom Städtischen Bestattungsdienst Dresden. Ein ganz normaler Tag im Januar des Jahres 2021, in dem nichts mehr normal ist. „Wir arbeiten an der Belastungsgrenze“, sagt André Ritter, Fachbereichsleiter des Krematoriums. Ritter ist ein freundlicher Mann, kurze Haare, breite Schultern. Das, was gerade in seinem Betrieb vorgeht, lässt ihn nicht kalt. „Das haben wir noch nie erlebt“, sagt auch der 42-Jährige, der Wert auf geordnete Abläufe legt.

Bisher hat sich noch kein Mitarbeiter angesteckt

Doch was ist schon geordnet in diesem Corona-Winter, in dem die Bestatter ohne Unterbrechung Verstorbene anliefern und auf fast jedem zweiten Sarg mit Kreide „Covid 19“, „Corona“ oder „infektiös“ steht? Wobei infektiös laut Ritter relativ ist: „Tote atmen nicht. Die Särge der Corona-Toten sind entweder versiegelt oder mit Folie umhüllt.“ Bisher hat sich noch keiner der zehn Mitarbeiter des Krematoriums mit Corona angesteckt.

Am Sonntag, sagt Ritter, gibt er seinen Männern frei. Sie haben Weihnachten durchgearbeitet, sie haben den Jahreswechsel durchgearbeitet. Sie brauchen eine Atempause. Zwei Schichten täglich von 5 Uhr bis 21.45 Uhr, um die vielen Verstorbenen einzuäschern. Es reicht trotzdem nicht. In einigen Wochen konnten 200 Tote nicht verbrannt werden.

Nachtschichten? „Dann fährt die Anlage auf Verschleiß“

Nachtschichten, erklärt der Betriebsleiter, kann er dennoch nicht erlauben. Kurzfristig würden zwar mehr Verstorbene eingeäschert. Langfristig werde die Anlage auf Verschleiß gefahren. „Die Öfen müssen abkühlen. Sonst gehen sie kaputt.“

Dann ist viel verloren. Einer von vier Öfen ist schon defekt. Der Wärmetauscher war ausgefallen. Ein Verschleißteil, das gut 60.000 Euro kostet und das man sich nicht einfach ins Regal legt. Der defekte Ofen hat die Not verschärft. In dieser Woche soll er endlich wieder laufen.

Das meiste spielt sich unter der Erde ab

Das 2006 eingeweihte Krematorium ist in einem unscheinbaren Flachbau neben der imposanten Feierhalle auf dem Tolkewitzer Friedhof untergebracht. Das meiste spielt sich unter der Erde ab. Mit Lastenaufzügen geht es nach unten. Im ersten Untergeschoss ist es warm. Hier befinden sich die mit Erdgas betriebenen Öfen. Bei 800 bis 1000 Grad Celsius werden die Toten verbrannt.

Drei Särge stehen vor den Ofenklappen. Eine Schiene vor dem linken Ofen hebt sich, die Klappe öffnet sich. Den Sarg besprüht Ritter mit etwas Wasser. „Das machen wir, wenn viel Lack auf dem Sarg ist, damit er nicht schon vor dem Ofen zu brennen beginnt.“ Flammen züngeln auf, die Klappe senkt sich wieder. Die Prozedur wiederholt sich zwei Mal. Nur die Ofenklappe ganz rechts bleibt geschlossen. Wegen des Wärmetauschers.

Mehr als 691 000 Menschen in Tolkewitz eingeäschert

In der verglasten Technikzentrale hängt ein Zettel an der Wand. Die Statistik der Einäscherungen in Dresden seit 1911: In diesem Jahr wird wohl der 700.000. Tote in Tolkewitz eingeäschert. Mehr als 691.000 Menschen sind bereits verbrannt worden. Erst im alten Krematorium, dann in einem Interimsbau und jetzt im modernen Neubau. 1985 gab es 11.080 Einäscherungen, mehr waren es noch nie. 2018 wurden 10.416 Verstorbene eingeäschert und 2019 waren es 9685. Für vergangenes Jahr weist die Bilanz 10.700 Einäscherungen aus.

Neben der Technikzentrale befindet sich der Kühlraum mit den Verstorbenen, bei denen alle Formalitäten erledigt und die Papiere vollständig sind. Bevor ein Toter verbrannt werden kann, muss ein Arzt die zweite Leichenschau durchführen. Die Angaben auf dem Totenschein vergleicht der Mediziner mit dem Erscheinungsbild des Verstorbenen. Ist ein Toter erst mal verbrannt, sind Beweise für einen unnatürlichen Tod nicht mehr zu finden.

Eigentlich sollten 30 Verstorbene in einem Kühlraum liegen

Früh am Morgen ist die Leichenschau, und Ritter muss Sarg für Sarg öffnen. Er hat längst aufgehört, die Toten zu zählen. Vor Corona waren es 40 Verstorbene am Tag, jetzt sind es zwischen 80 und 120. Der Arzt erklärt die Unbedenklichkeit zur Feuerbestattung.

20 Verstorbene pro Tag und Ofen können eingeäschert werden, erläutert der Fachbereichsleiter. „90 sind mit vier Anlagen möglich, das kann man zwei bis drei mal pro Woche machen.“ Weil aber auch 90 pro Tag zu wenig sind, stapeln sich die Särge. In den vier Kühlräumen im Krematorium. Wobei Ritter auf Ordnung bedacht ist. „Es muss mit der Pietät vereinbar sein“, sagt er. Eigentlich sollten 30 Tote in einem Kühlraum liegen. Jetzt sind es 150.

Verstorbene werden bis nach Diepholz bei Bremen gebracht

Weil das nicht reicht, hat das Krematorium Unterstützung erhalten. Erst wurden Verstorbene in nicht genutzten Gebäuden auf anderen städtischen Friedhöfen gelagert. Jetzt hat die Stadtverwaltung eine Halle in der Lohrmannstraße freiräumen lassen. Ritter hält das für vernünftig: „Ein zentraler Ort erleichtert uns die Arbeit. Wenn die Lagerflächen über die Stadt verstreut sind, wird der Aufwand zu hoch.“

Weil das Krematorium nicht mehr hinterher kam, wurden im Dezember Tote nach Meißen gebracht. Dann nach Döbeln, nach Leipzig, nach Halle, nach Altenburg. Die Fahrtstrecken werden immer weiter, weil in Sachsen mittlerweile alle Krematorien überlastet sind. Jetzt gehen die Transporte nach Diepholz bei Bremen. Fünf Stunden Fahrt, sagt Ritter. Der städtische Regiebetrieb Zentrale Dienstleistungen stellt die Fahrer, die Transporter sind gemietet. Vier Särge können die Fahrzeuge aufnehmen.

Möbelroller ersetzen die raren Sargwagen

Früher, vor Corona, konnten die Angehörigen noch im Krematorium Abschied nehmen. Das ist nicht mehr möglich, sagt Ritter, es ist einfach zu viel Betrieb. „Was hier gerade passiert, lässt niemanden kalt“, sagt er, „das nimmt uns alle mit. Aber was sollen wir machen? Wir können nur die Ruhe bewahren und arbeiten.“ Und improvisieren: Weil die Sargwagen knapp sind, hat sich Ritter im Baumarkt einen Schwung Möbelroller besorgt.

Ritter ist Heizungsmonteur und Fluggerätemonteur von Beruf und über die Anlagentechnik ins Krematorium gekommen. Er hat in Bayern seinen Kremationstechniker abgelegt und ist stolz auf die moderne Anlage. „Hier stehen neun Millionen Euro.“ Berührungsängste habe er nicht gehabt, als er im Krematorium anfing. „Ich hatte mich im Vorfeld damit beschäftigt. Zuerst hatte ich nur an der Technik zu tun, da gewöhnt man sich an die Verstorbenen.“

„Verwechslungen kann es nicht geben“

Im zweiten Untergeschoss fällt das in Blechkästen, was von einem Menschen übrig bleibt. Ein Mitarbeiter sortiert mit einem Magneten Metallteile aus – künstliche Gelenke, Implantate. Geschmolzene Herzschrittmacher sortiert der Beschäftigte aus. Die Knochen sind noch zu erkennen nach dem Verbrennen. Ritter nimmt einen Ofenschieber und zeigt: „Sie zerfallen.“ Die Überreste kommen in die Mühle – eine Handvoll Quarzsand bleibt.

Drei Urnen stehen auf dem Tisch, drei Steinplaketten mit Einäscherungsnummer und drei Metallplaketten sind vorbereitet. „Wir führen ein Aschebuch. Verwechslungen kann es nicht geben“, sagt der Fachbereichsleiter. Mit dem Fahrstuhl werden die Urnen nach oben gebracht und in Schließfächer eingeschlossen. Bestatter wie Herbert Hoppe holen die Urnen ab. Viel Zeit bleibt ihnen nicht vor dem gläsernen Anbau. Die Kollegen warten.

Von Thomas Baumann-Hartwig