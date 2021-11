Dresden

Die Schulbesuchspflicht in Sachsen ist ausgesetzt. Wer aus Sorge um die Gesundheit seines Kindes den Aufenthalt in der Schule als Risiko betrachtet, kann den Nachwuchs abmelden und zu Hause lassen. Doch Kultusminister Christian Piwarz (CDU) macht im gleichen Atemzug deutlich, dass die Kinder dann nicht mit einer Betreuung durch ihre Lehrer beim häuslichen Lernen rechnen können. Das könnten die Pädagogen gar nicht leisten.

Die Coronakrise mit Krankenstand und Hygieneregeln ist dabei allerdings nur eine Seite der Medaille. Erschwerend kommt an den Schulen hinzu, dass trotz erheblicher Anstrengungen ein altes Problem weiter für Schwierigkeiten sorgt – der Lehrermangel. Der Freistaat hat mit einem Ausbau der Studienangebote, besserer Vergütung und Verbeamtungsmöglichkeiten versucht, dem Mangel beizukommen. Doch die Eltern in Dresden sehen Anlass für einen Hilferuf.

Stundentafel in Größenordnung ausgedünnt

„Unserer Erfahrung nach“, erklärt Marco Bergmann vom Arbeitskreis Oberschulen des Kreiselternrats, „trifft es vor allem die Ober- und Förderschulen in Dresden, die in Größenordnungen ihre Stundentafeln ausdünnen, Nebenfächer nur noch einstündig unterrichten und wichtigen Förderunterricht, der gerade in Coronazeiten dringend gebraucht wird, ausfallen lassen“. Bildungsgerechtigkeit sei so „nicht mehr gewährleistet“. Gerade die Schulformen, deren Schülerinnen und Schüler von mehr Unterstützung massiv in ihrer Bildungskarriere profitieren würden, hätten die größten Probleme, das Schulangebot aufrechtzuerhalten.

Dabei erkennen die Eltern die bisherigen Anstrengungen des Landes an. Der Freistaat habe „für etwas Entlastung gesorgt“. Aktuelle Beispiele an Dresdner Schulen zeigten aber, dass immer noch zahlreiche Stellen unbesetzt bleiben.

Lockdownlücken sind so kaum aufholbar

Während allerdings einige Schulen sehr gut dastehen und auch den Förderbereich vollständig erfüllen können, hätten andere Einrichtungen Probleme selbst in Hauptfächern. „Für unsere Kinder ist das natürlich verheerend – Lehrerinnen und Lehrer sind Bezugspersonen, ein ständiger Wechsel verunsichert die Kinder und dient nicht gerade dem für dieses Schuljahr aufgerufenen Ziel, die Lockdownlücken des letzten Winters zu schließen“, meint Cindy Behring-Wiesner vom Arbeitskreis für Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten.

Daher „wäre es am gerechtesten, wenn personell gut ausgestattete Schulen dort aushelfen würden, wo zeitweilig Lehrende fehlen – dann verteilt sich der Mangel auf alle Schulen“, heißt es aus dem Kreiselternrat. Auch verbeamteten Lehrerinnen und Lehrern sei es „zuzumuten, über den Winter einige Stunden an Ober- und Förderschulen zu halten“.

Inklusion „massiv bedroht“

Die schulische Inklusion von Kindern mit Behinderung, die schon im normalen Schulalltag allen Beteiligten große Anstrengung abverlange, sieht Behring-Wiesner zunehmend „massiv bedroht“. Inklusionsförderstunden, die den Inklusionsschülern zustünden und für die Geld bereitstehe, würden „im andauernden Lehrermangel als erstes von der Stundentafel gestrichen“. Hier bedürfe es neuer Konzepte zur Bereitstellung von Personal.

Der Kreiselternrat verweist dabei auf „positive, pragmatische Beispiele des Umgangs mit dem Lehrkraftmangel“. So werde an einzelnen Oberschulen in Dresden das Fach Sport ab Klasse 7 wieder geschlechtsübergreifend unterrichtet. Dadurch sei nur ein Sportlehrer für die Klasse notwendig – die zweite Lehrerin habe dann freie Arbeitszeit zur Absicherung ausfallender Schulfächer.

Auch Religion und Ethik könnten über einen kürzeren Zeitraum gemeinsam unterrichtet werden, wenn so Personalprobleme gemildert werden könnten. Ziel müsse es sein, dass möglichst wenig Unterricht ausfalle, Abschlussklassen ohne Unterrichtsausfall beschult würden und Förderunterricht stattfinden könne. „Nur so lässt sich der Bildungsnotstand in Coronazeiten minimieren“, meinen die Eltern.

Landesamt räumt Mangel ein

Das Landesamt für Schule und Bildung ist sich der Probleme insbesondere an Oberschulen und Förderschulen bewusst, erklärte ein Sprecher auf DNN-Anfrage. Im Oberschulbereich zeigt sich der Bedarf vor allem in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Im Bereich der Förderschulen fehle es an Sonderpädagogen mit den Förderschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung, Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung. Die oberste Priorität für alle Schularten sei die Absicherung des sogenannten Grundbereiches.

Inklusion sei unabhängig von personellen Ressourcen grundsätzlich eine Herausforderung. Sei die Personaldecke eng bemessen, müsse auch damit gerechnet werden, dass „die Stunden für die schulische Inklusion nicht in dem Maße ausgereicht werden können, wie es für das einzelne Kind notwendig wäre“.

Auch Landkreise müssen versorgt werden

Da der Dresdner Standort des Landesamtes für Schule und Bildung jedoch nicht nur die Stadt Dresden, sondern auch die Landkreise personell versorgen will, sei „eine gerechte, bedarfsorientierte Einstellung das größte Anliegen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

Bei kurzfristigen Engpässen werde jede Möglichkeit geprüft, um Vertretungslehrkräfte zu finden oder neues Personal für Schulen mit „Bedarfslagen“ zu akquirieren. Dabei würden unter anderem Nachbarschulen geprüft, und der Bewerberpool für das Programm „Unterrichtsversorgung“ berücksichtigt. Aus diesem Pool könnten Personen (Lehrkräfte ohne Arbeit, Absolventen des 1. Staatsexamen u.a.) befristet eingestellt werden, wenn ein ordnungsgemäßer Sachgrund wie Elternzeit oder eine Langzeiterkrankung vorliege. Insofern sei der Vorschlag des Kreiselternrates, Lehrkräfte von anderen Schule an Bedarfsschulen zu schicken „erprobt“ und werde in Absprache mit den Schulleitungen „regelmäßig genutzt“.

Kein Eingriff in Entscheidung von Schülern

Während der Sportunterricht bereits an einigen Förder- und Oberschulen im Klassenverband – also für Jungen und Mädchen gemeinsam – durchgeführt werde, um organisatorische, personelle oder auch räumliche Herausforderungen zu kompensieren, sei dies bei Religion und Ethik schwieriger. Dabei handele es sich um sogenannte „Bekenntnisfächer“. Eltern oder Schüler ab 14 Jahre würden entscheiden, ob sie am Ethik- oder Religionsunterricht teilnehmen wollen. Diese Entscheidung dürfe nicht durch die Schule getroffen werden, hieß es beim Landesamt.

Von Ingolf Pleil