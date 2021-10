Dresden

Die Grünen fordern es seit Jahren: Gebt das Hanf frei! Die CDU war immer strikt dagegen. Jetzt scheint sie zu kommen: die Legalisierung von Cannabis. Im Moment deutet jedenfalls alles daraufhin, dass es am Ende so im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP stehen wird. Was spricht dafür, was dagegen, die weiche Droge aus dem Strafgesetzbuch zu entfernen?

Sind die Holländer zu Junkies mutiert?

Das kommt ganz darauf an, was man für ein Bild von einem erwachsenen Menschen hat. Geht man davon aus, dass wir freie Wesen sind, die selbst wissen, was sie wollen und welche Risiken sie eingehen? Dann kann man konsequent sagen: Warum soll der Staat mir den Joint verbieten, während ich mich ungestraft ins Koma saufen oder meine Lunge teeren kann, bis der Arzt kommt, der das Karzinom diagnostiziert, das mich recht zuverlässig nach einer gewissen Leidenszeit dahinrafft? In den Niederlanden zum Beispiel ist Cannabis seit Jahrzehnten erlaubt. Wer würde behaupten wollen, dass die Holländer zu einem Volk von Junkies mutiert sind?

Oder geht man davon aus, dass der Staat seine Bürger beschützen muss, so gut es geht? Das steht dann natürlich im Widerspruch zum Komasaufen. Aber dass Cannabis nicht gesundheitsfördernd ist, klammert man die Schmerztherapie einmal aus, kann niemand bestreiten. Auch nicht, dass Haschisch nicht selten die Einstiegsdroge für schlimmere Süchte ist.

Das Gesundheitsamt Dresden warnt deshalb vor der Freigabe und nennt gute Argumente. Zum Beispiel die mögliche Überforderung der Suchtberatungsstellen oder den Jugendschutz – der freilich jetzt schon nicht funktioniert, wie ein Blick auf die weiterführenden Schulen unschwer verrät.

Eines aber vergisst das Amt dabei. Zur persönlichen Freiheit gehört auch in gewissen Grenzen das Recht auf Unvernunft, wie es der frühere FDP-Stadtrat und Nikotin-Lobbyist Jan Mücke einmal ausdrückte. Was sonst bringt Menschen dazu, sich an einem Bungeeseil in die Tiefe zu stürzen, auf zwei Brettern verbotene schwarze Pisten hinab zu jagen oder zu Fuß durch die Sahara zu latschen? Ein Joint die Woche ist allemal gesünder als zwei Flaschen Wodka am Tag.

