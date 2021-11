Dresden

Zum zweiten Mal in diesem Jahr lädt das City Management Dresden die Dresdner und die Bewohner des Umlandes zum Late Night Shopping ein. An diesem Freitag bleiben rund 300 Geschäfte in der Dresdner Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet. Dazu zählen die Läden in der Centrum-Galerie, in der QF-Passage am Neumarkt und in der Altmarkt-Galerie, und auch die Geschäfte auf der Hauptstraße bleiben länger geöffnet.

Der Centermanager der Altmarkt-Galerie, Christian Polkow, lässt bereits durchblicken, was die Kunden erleben können: „Zum zweiten Late Night Shopping sorgen wir für eine besondere Atmosphäre. Unsere Außenfassade wird bunt beleuchtet. Unsere Besucher erwarten zudem tolle Angebote und musikalische Programmpunkte.“

Impf-Möglichkeit von 18 bis 22 Uhr

Zugleich wird es vor Ort auch die Möglichkeit zum Impfen geben. Im Obergeschoss der Altmarkt-Galerie über dem Eingang Postplatz wird ab 18 Uhr ein mobiles Impfteam des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) vor Ort sein. Ohne Terminvergabe können sich Besucher bis 22 Uhr gegen Corona impfen lassen.

Kostenlose Fahrt mit ÖPNV bis Samstagabend

Eine weitere Neuerung ist, dass Fahrgäste am Freitag ab 18 Uhr bis Sonnabend 24 Uhr im gesamten Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit allen Verkehrsmitteln kostenlos fahren können. Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ins Leben gerufen. Damit wollen Verbund und Verkehrsunternehmen ihren Fahrgästen für die langjährige Treue danken. Lars Seiffert, DVB-Vorstand und Vorstandsvorsitzender des City Managements Dresden, lädt dazu ein, das Auto an diesem Tag stehenzulassen und das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. „Wir möchten einen Beitrag zu lebendigen Städten mit Shopping vor Ort leisten und zeigen, dass man auch offline und mit Abstand einkaufen kann“, ergänzt Burkhard Ehlen, der Geschäftsführer des VVO. Dies sei durch die Aktion auch am Sonnabend noch möglich und es bieten sich Ausflüge in die umliegenden Städte im Verbundraum an. Ausnahmen gelten allerdings bei der Mitnahme von Hund oder Fahrrad. Fahrgäste müssen in diesen Fällen eine reguläre Fahrradtageskarte lösen.

„Shopping und ein Zeichen für die Mobilitätswende – was wollen wir mehr?“, freut sich indes Friederike Wachtel, Geschäftsführerin des City Managements Dresden. Sie macht zudem darauf aufmerksam, dass Interessierte jeweils um 19, 20 und 21 Uhr an einer historischen Führung auf der Neustädter Elbseite teilnehmen können. Diese seien kostenlos und werden vom Handels- und Kulturverein Hauptstraße organisiert. Der Treffpunkt ist am Goldenen Reiter. Es sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten, eine Anmeldung ist nötig.

Anmeldung für die Führung per E-Mail: info@barbaraoehlke.de

Von Clarissa Seiferheldt