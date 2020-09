Dresden: Late Night Shopping in der Innenstadt

Dresden

Am 2. Oktober laden die Händler und Gastronomen der Dresdner Innenstadt wieder zum Späteinkauf ein. Vom Neumarkt an der Frauenkirche bis zur Prager Straße beteiligen sich in über 200 Geschäften zahlreiche Gewerbetreibende mit tollen Angeboten an der Aktion. Die Läden der QF-Passage, der Altmarktgalerie sowie der Centrum Galerie Dresden werden bis 23 Uhr geöffnet sein. In diesem herausfordernden Jahr sollen seit den geltenden Hygieneregeln insbesondere die lokalen Händler sowie die Gastronomie gestärkt werden. Der Verein „City Managment Dresden“ organisiert dieses 4. „ Late Night Shopping“.

Altmarkt Galerie:

Im Vergleich zum Jahr 2019 kooperiert dieses Jahr erstmalig das Fashion- und Lifestyle-Magazin GLAMOUR mit der Altmarktgalerie Dresden und läutet damit als besonderen Höhepunkt die 28. GLAMOUR Shopping-Week (2. bis 10. Oktober) ein. Bei insgesamt 176 teilnehmenden Partnermarken haben alle GLAMOUR-Leser die Chance auf zahlreiche Rabatte, Geschenke und Vorteile in den kooperierenden Geschäften. Zudem erwartet die Besucher um 17 Uhr die durch Swen Weiler eröffnete „GAME SHOW 17&4“ im Erdgeschoss der Altmarktgalerie. Die beliebte Karten-Gewinnspiel-Show verspricht einen hohen Unterhaltungswert. Zudem werden Gutscheingewinne im Gesamtwert von 4.000 € ausgespielt.

QF-Passage:

Mit einer Vielzahl an exklusiven Angeboten in Mode, Accessoires, Kunst und Genuss wird auch die QF-Passage wieder Teil des Late Night Shopping sein. Einen hohen Unterhaltungsfaktor bietet in diesem Jahr die Bühne im Untergeschoss der Passage. Ab 17 Uhr öffnet dort die Champagnerbar ihre Türen. Anschließend erwartet die Gäste ab 18 Uhr ein Fotoshooting mit den Stars des Carte Blanche in ihren extravagante Kostümen sowie Live-Musik des Duos Retroskop. Von 19 bis 21 Uhr kann man sich auf Fashionshows freuen.

Centrum-Galerie:

Auch in der Centrum Galerie lohnt es sich vorbeizuschauen. Zahlreiche bekannte Anbieter wie ZARA, Adidas, Rituals, PRIMARK und Christ haben bis spät in den Abend geöffnet. Darüber hinaus steht die Centrum Galerie zum Late Night Shopping ganz im Zeichen des Laufsports. Alle Teilnehmer des am 3. Oktober stattfindenden Dresdner Nachtlaufs können an diesem Tag ihre Startunterlagen abholen.

Ein positives Zeichen für Dresden

Weitere Programme gibt es unteranderem bei Thalia – Haus des Buches, das macht SiNN DRESDEN sowie WÖHRL. Den Abend kulinarisch ausklingen lassen, kann man unter anderem bei Vapiano, in der Palastecke im Kulturpalast oder im Eiscafé Sinfonia.

„Damit wollen wir ein positives Zeichen setzen, denn uns liegt Dresden am Herzen. Nutzen Sie die Gelegenheit und unterstützen Sie die lokalen Geschäfte, damit wir alle auch morgen noch in unserer schönen Innenstadt bummeln und einkaufen gehen können“, erklärt Friederike Wachtel, Geschäftsführerin City-Managements. Vorbeischauen lohnt sich also.

Von Pauline Wolf