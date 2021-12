Dresden

Der Dresdner CDU-Bundestagsabgeordnete Lars Rohwer hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Er wird sein Landtagsmandat vorerst behalten. Das erklärte der Politiker jetzt in einem Schreiben an Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU). Er habe nie die Absicht besessen, zwei Mandate auszuüben, erklärte Rohwer. „Ich werde kein Doppelmandat ausüben und dabei bleibt es auch.“

Rohwer habe das Landtagsmandat zurückgeben wollen

Er habe nach der Bundestagswahl im September, bei der er im Wahlkreis 160 (Dresden II/Bautzen II) mit hauchdünner Mehrheit das Direktmandat gewonnen hatte, das Landtagsmandat zeitnah zurückgeben wollen, sagt Rohwer. „Aber mittlerweile wird das Wahlergebnis im Bundestagswahlkreis 160 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags bestritten.“

Nur 35 Stimmen Abstand

Andreas Harlaß (AfD), der zweitplatzierte Bewerber um das Mandat in dem Wahlkreis, hatte Ende November über seinen Rechtsbeistand Joachim Keiler Wahlbeschwerde einlegen lassen. Harlaß fehlten laut amtlichen Endergebnis 35 Stimmen. Kurz nach der Auszählung hatte der Abstand noch 39 Stimmen betragen. Im Kreiswahlausschuss wurde das Ergebnis nach Prüfung einiger unklarer und strittiger Fälle korrigiert. Die AfD fordert deshalb eine Neuauszählung aller Stimmen.

„Es wäre unklug, das Landtagsmandat abzugeben“

Da diese Forderung von den Wahlleitungen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene nicht erfüllt wurde, fechtet die Partei das Ergebnis nun vor dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestags an. Wann der Ausschuss die Einwände der AfD prüft, steht noch nicht fest. Der Bundeswahlleiter persönlich hat die Wahl in Berlin angefochten, hinzu kommen Wahlbeschwerden in den Wahlkreisen 3 und eben 160. „In dieser Situation wäre es unklug, das Landtagsmandat abzugeben“, sagt Rohwer, der fest damit rechnet, dass sein Sieg bei der Bundestagswahl Bestand haben wird.

Aber: „Die Wählerinnen und Wähler in Dresden und Umgebung haben mir bei zwei Wahlen das Vertrauen ausgesprochen und sich gewünscht, dass ich sie als Direktbewerber in den Parlamenten vertrete. Für dieses Votum bin ich dankbar, davor habe ich großen Respekt.“ Dieser Respekt gebiete es, das Landtagsmandat so lange zu behalten, bis die Wahlbeschwerde der AfD entschieden ist.

Zahlung der Abgeordnetenentschädigung wurde eingestellt

Dass er doppelt abkassieren wolle, entspreche nicht den Tatsachen. Seit dem 15. Oktober, als das Bundestagswahl-Ergebnis vom Bundeswahlleiter offiziell festgestellt wurde, habe der Landtag die Zahlung der Abgeordnetenentschädigung an ihn eingestellt, sagt Rohwer.

Er erhalte lediglich noch die Abgeordnetenpauschale für Büro- und Fahrtkosten in Höhe von 3300 Euro vom Sächsischen Landtag. „Mit diesem Geld werde ich Projekte im Wahlkreis unterstützen und über die Verwendung transparent Rechenschaft ablegen“, kündigte er an. Sobald sein Wahlsieg offiziell bestätigt sei, werde er das Landtagsmandat abgeben, erklärt Rohwer zur weiteren Verfahrensweise.

Von Thomas Baumann-Hartwig