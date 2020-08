Dresden

Hundert Meter ist der sogenannte „Lange Gang“ lang, der das Dresdner Residenzschloss mit dem Johanneum verbindet. Sprintlegenden wie Carl Lewis oder Usain Bolt hätten eine solche Distanz in ihren besten Zeiten locker unter zehn Sekunden bewältigt, aber selbst sie würden wohl deutlich mehr Zeit brauchen, wenn sie diesen Gang „abliefen“. Denn man kann gar nicht anders, als die Pracht und Herrlichkeit zu bewundern, durch die sich diese 1530 Meter große Raumflucht nach fünfjähriger Bauzeit auszeichnet. Er wurde zu einem „eigenständigen Ausstellungsstück gemacht“, wie Hartmut Vorjohann, Sachsens Staatsminister für Finanzen, gestern erklärte.

Ein absoluter Hingucker ist dabei nicht zuletzt die farbige Renaissance-Holzdecke, die man umfassend rekonstruieren konnte, weil die Restauratoren zum Glück auf eine vollständige farbige Fotodokumentation aller 84 Kassettentafeln von 1943/1944 zurückgreifen konnten. Dargestellt sind – in Temperafarben – u.a. Obst- und Gemüsearrangements, Löwen, Hunde, Kriegerbildnisse und Blüten, wobei sich manche Motive wiederholen, wie Ulf Nickol, Niederlassungsleiter des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), gegenüber DNN erklärte.

Rund elf Millionen Euro Baukosten

Der Lange Gang ist in der historischen Fassung der Zeit um 1730 wiederhergestellt worden, wobei die beteiligten Firmen sowohl vom SIB als auch dem Landesamt für Denkmalpflege entsprechend instruiert wurden. Die Baukosten belaufen sich auf rund elf Millionen Euro, Bund und Land schulterten die Summe, wobei die Baumaßnahme durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts mitfinanziert wurde.

Der Bauzustand des Langen Ganges, der lange, bis zum Jahr 2015, vom Verkehrsmuseum genutzt wurde, war schlecht gewesen. Zwar war er nach dem Krieg wieder aufgebaut worden – aber eben „mit den Mitteln der 1960er-Jahre“, wie Nickol erklärte. Früher, bis 1908, erschloss sich der Lange Gang über das Johanneum, heute über die sogenannte Jagdtreppe, die überhaupt ein wichtiges Scharniergelenk bildet (und zudem Fluchttreppe ist), sind über sie doch auch die Rüstkammer sowie der Kleine Ballsaal im Dresdner Schloss zu erreichen.

Der Raum erhielt auch neue Fenster, sogar mundgeblasene Butzenglasscheiben wurden eingebaut. In einigen wieder freilegten Fensternischen und -leibungen auf der Nordseite des Langen Ganges fanden sich sogar Reste alter Malereien – sie wurden restauriert und mit illusionistischer Malerei in Grisaille-Technik ergänzt, wobei man sich bei diesen helleren Flächen an Vorbildern in anderen sächsisch-wettinischen Schlössern orientierte.

Der Lange Gang im Dresdner Schloss eröffnet. Quelle: Anja Schneider

Anstelle historischer Gewehrschränke sind es nun 18 Einbauvitrinen, in denen die Waffen präsentiert werden. Sie erfüllen die hohen technischen Anforderungen für die Ausstellungsobjekte – das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil eine Klimatisierung des Raumes aufgrund der Porzellankacheln auf der anderen Seite der Nordwand nicht erfolgen konnte.

Die Waffen, die alsbald zur Gänze im Langen Gang gezeigt werden, waren nie dafür vorgesehen, Menschen zu töten. Vielmehr dienten sie zunächst dem persönlichen Schutz und waren stolze Kennzeichen der eigenen Wehrfähigkeit. Sie fungierten als Kostüm oder modisches Accessoire, standen sowohl unter dem Einfluss wehrtechnischer Entwicklungen wie auch allgemeiner Modeströmungen. Daher veranschaulichten sie nicht zuletzt den gesellschaftlichen Rang ihres Trägers. Der gemeine Gefreite oder auch der viel beschworene „Schütze Arsch“, der in der Regel die Haut hinhalten musste, wenn die hohen Herren Krieg führten, musste auf dem Drillplatz wie auf dem Schlachtfeld mit deutlich einfacheren Waffen vorlieb nehmen, Fürsten hingegen konnten gar nicht genug Prunkwaffen haben.

Eröffnung im Frühjahr 2021

Der Lange Saal bildete einst den Zuschauerraum für die höfischen Turniere und Hetzjagden im Stallhof. Bis 1731 beherbergte er die Ahnengalerie der Wettiner, erst danach mutierte er zur Gewehrgalerie. Und zwar, weil August der Starke einmal mehr Ludwig XIV. nacheifern wollte – der König von Frankreich war eben das ultimative Vorbild, auch wenn der „Sonnenkönig“ halb Westeuropa wieder und wieder mit Krieg überzog. Deshalb legte sich Sachsens populärer Monarch gut 500 Langfeuerwaffen aller Art zu, unter seinem Sohn wuchs die Sammlung auf fast 1700 Stück an. Sie blieben – bis auf einen Kriegsverlust – alle erhalten, letztlich werden aber „nur“ 350 Gewehre davon präsentiert, ergänzt um 123 Pistolen sowie noch ein bisschen „Zubehör“ in Gestalt von Pulverhörnern etwa, wie Dirk Snydram wissen ließ, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Alle Waffen sind ausgewiesene Meisterwerke europäischer Büchsenmacherkunst, die vor allem August III. entweder über Agenten bei versierten Büchsenmachern in halb Europa ankaufen ließ oder auf der Leipziger Messe orderte. „Das Problem der Weihnachtsgeschenke wurde damit auf diese Weise gelöst“, flachste Syndram.

Für Besucher soll der Lange Gang voraussichtlich im Frühjahr 2021 geöffnet werden.

Von Christian Ruf