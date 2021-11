Dresden

Hoffnungslos überlastet. Seit Tagen das gleiche Bild: Der Ansturm auf die Impfangebote der Landeshauptstadt ist riesig und immer wieder müssen Menschen unverrichteter Dinge nach Hause geschickt werden. Freitagmittag, Gesundheitsamt im Waldschlösschen: Die Stadt bietet von 13 bis 17 Uhr Corona-Schutzimpfungen an. Der Andrang ist gewaltig, die Menschen stehen dicht an dicht über drei Etagen im Treppenhaus an.

Lange Schlangen vor den Impfangeboten

Gegen 13 Uhr teilt ein Arzt mit: Mehr als 50 bis 60 Impfungen schafft er bis 17 Uhr nicht. Das Beratungsgespräch koste Zeit. Viele Menschen verlassen kopfschüttelnd den Ort des Geschehens. Einige tragen es mit Fassung. Andere verwenden Begriffe, die sich für den Druck nicht eignen. Wie sich die Bilder gleichen: Auch im Stadtbezirksamt Prohlis sind die Schlangen bei der mobilen Impfaktion nicht kleiner, im Gesundheitsamt in der Braunsdorfer Straße ebenso wenig.

Manchmal kommt auch Pech dazu: Die Impfaktion am Montag an der Goldenen Pforte des Rathauses musste ausfallen, weil der Arzt erkrankt war. Am Dienstag war die Zahl der Wartenden so groß, dass der gesunde Arzt viele wegschicken musste. Ohne Impfung.

Impfzentren als zentrale Anlaufstelle geschlossen

Sächsisches Impfchaos 2.0. Seit vor einer Woche der Freistaat die sogenannten Booster-Impfungen für alle ab 18 Jahre freigegeben hat, werden die Impfangebote von Interessenten für eine Auffrischungsimpfung förmlich überrannt. Hinzu kommen Personen, die nach einer Erstimpfung anstehen. Alles mischt sich bunt in einer Schlange, obwohl Schlangen in der Pandemie die glücklichste Idee nicht sind.

Ende September hat der Freistaat Sachsen die Impfzentren als zentrale Anlaufstelle geschlossen. Schon damals war klar, dass Kapazitäten für die Drittimpfungen benötigt werden. Mobile Impfteams und Hausärzte sollten das Impfen übernehmen. Die Teams werden vom Ansturm der Impfwilligen regelrecht überrannt. Die Hausarztpraxen sind voll mit Patienten, die an Erkältungssymptomen leiden. Impfen in Sachsen, impfen in Dresden.

Als Ende Dezember 2020 die ersten Impfungen beginnen sollten, mussten sich die Impfwilligen aufwendig in einem Portal anmelden. Viele haben das damals als Chaos empfunden. Wer dachte, es könne nicht schlimmer kommen, wird jetzt eines Besseren belehrt.

Von Thomas Baumann-Hartwig