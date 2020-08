Dresden

Satte 1300 Seiten dick ist die Un­tersuchung, die es aber nicht nur mit Blick auf ihre Fülle in sich haben. Vor vier Jahren hatte das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss für die Querung für rechtswidrig erklärt und Nachbesserungen gefordert. Konkret ging es um vorab versäumte Un­tersuchungen, deren Ergebnisse neue Auflagen für die Elbquerung mit sich bringen könnten und in eben jenem eingangs erwähnten und nun endlich vorliegenden Bündel stecken.

Als 2016 das Bundesverwaltungsgericht nach einem langen juristischen Tauziehen einer Klage der Grünen Liga recht gab, war die umstrittene Waldschlösschenbrücke längst schon in Betrieb. Vor ziemlich genau sieben Jahren rollten dort die ersten Autos drüber, ungeachtet des bis dato noch offenen Rechtsstreits.

Viele Fragezeichen

In der Folge des Urteils hatte die Landesdirektion Sachsen die Stadt aufgefordert, weitere Un­tersuchungen und ei­ne ergänzende Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen sowie einen Artenschutzfachbeitrag zu erstellen – um für die Brücke schließlich die vom Gericht aberkannte rechtliche Grundlage zu schaffen.

Doch das Erstellen der Unterlagen dauerte seine Zeit. Immer wieder fragte seitdem der Dresdner Stadtrat André Schollbach (Linke) im Rathaus an – jedoch erst jetzt im August konnte die Verwaltung endlich den Eingang des Papiers vermelden. Aktuell, so heißt es, werden die Unterlagen geprüft, bevor sie anschließend zur Bewertung an die Landesdirektion übergeben werden. Wie lange das dauert – vor allem aber welche konkreten Auflagen aus diesem Verfahren resultieren, das ist weiterhin unklar.

„Teuerste Elbebrücke Deutschlands ist ein Schwarzbau“

Bislang hat André Schollbach noch keine Einsicht in die Akten beantragt, will erst die Prüfung der Stadt abwarten, wie er erklärt. Der Umfang des Papiers, so erklärt er, könne aber durchaus darauf hindeuten, dass mit Auflagen zu rechnen ist. Eine Temporeduzierung, die Begrenzung der Verkehrsmenge, nächtliche Fahrverbote – vieles sei denkbar, sagt der Politiker, der allerdings nicht spekulieren will.

Angesichts der weiter ungeklärten Lage konstatiert André Schollbach erneut: „Die teuerste Elbebrücke Deutschlands ist ein Schwarzbau.“ Außerdem sei offen, wie lange das Verfahren bei der Landesdirektion dauern werde und wie es ausgeht. „Damit dauert der Zustand der Rechtsunsicherheit für dieses enorm teuere Bauwerk weiterhin an.“

Von Sebastian Kositz