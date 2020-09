Dresden

Die 3. Strafkammer des Landgerichts hat sich am Montag einen etwas ausgefallenen Verhandlungsort gesucht. Kurzzeitig wurde unter freiem Himmel verhandelt. Für den Umzug an die frische Luft war aber nicht das schöne Wetter verantwortlich, sondern eine Zeugin. Die 42-Jährige sollte gegen ihren Lebensgefährten aussagen, der seit August wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht steht.

Allerdings hatte sich die Frau bisher sehr unkooperativ gezeigt, wollte keine Angaben machen, hatte Gedächtnisschwund und landete kurzzeitig sogar in Beugehaft. „Ich verspüre Corona-Symptome, ich huste und mir geht es nicht gut“, sagte sie vor ihrem Gerichtsauftritt. Zu einem Arzt war sie nicht gegangen, auch nicht zum Gesundheitsamt. Hatte sie wirklich Symptome oder war es nur wieder eine neue Ausrede, um nicht gegen ihn aussagen zu müssen? Der Vorsitzende Richter ließ kurzerhand ihre Zeugenaussage in einen Innenhof des Gerichts verlegen – groß genug, damit sich niemand zu nahe kommt.

Anzeige

Angeklagter soll Zeugin brutal verprügelt haben

Es wurde eine Märchenstunde unter blauem Himmel. Dabei ist ihr Verhalten unverständlich, denn sie ist das Opfer. Der Angeklagte soll sie brutal verprügelt haben – einmal so schlimm, dass sie aus Angst auf den Fenstersims der Hochparterrewohnung kletterte. „Die Frau hielt sich am Fenster fest und schrie, dann sah ich zwei Arme, die sie stießen und sie fiel runter. Im Fenster stand ein Mann, der sie beschimpfte und beleidigte“, sagte ein Zeuge.

Weitere DNN+ Artikel

Die 42-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nur stammten die meisten Verletzungen – zum Beispiel massive Schwellungen im Gesichts- und Hämatome im Brustbereich – wohl nicht von dem Sturz. Sie muss schon vor dem Sturz brutal geschlagen worden sein. „Sie hatte öfter mal ein blaues Auge“, sagte ihre Mutter. Ein solches Ereignis wie den Sturz vergisst man nicht – die 42-Jährige offenbar doch. Oder sie wollte sich nicht erinnern und flüchtete sich bei konkreten Fragen in fast mystische Antworten: „Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten, weil es mehr gibt als das, was konkret ist.“

Will sie nicht antworten, weil sie ihn schützen will oder lebt sie wirklich in ihrer eigenen Welt? Die 42-Jährige hat ein psychisches Problem, genau wie der Angeklagte, der unter einer psychischen Krankheit leidet und deshalb schuldunfähig ist. Bei ihm geht es um eine Unterbringung in einer Anstalt.

Von Monika Löffler