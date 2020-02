Serientäter soll weiteres Mädchen missbraucht haben

Dresden

Der Serientäter, der im Sommer vergangenen Jahres mehrere Mädchen in Dresden missbraucht haben soll, hat offenbar weitere Taten begangen. Der Prozess gegen Tim H. begann am 23. Januar, am Mittwoch wurden vor dem Landgericht weitere Anklageschriften verlesen. Demnach soll der 37-Jährige bereits ein Jahr zuvor, am 13. Juni 2018, eine Zehnjährige vergewaltigt haben.

Zehnjährige hatte keine Chance

Das Mädchen war mit einer Freundin in Bad Gottleuba zur sogenannten Zwergenhöhle unterwegs, wo der Angeklagte ihnen auflauerte. Während die eine flüchten konnte, riss er die andere zu Boden, zog ihr die Hosen aus und missbrauchte sie. Das Mädchen wehrte sich heftig, hatte aber gegen den ihr körperlich weit überlegenen Mann keine Chance.

Zudem wurde der 37-Jährige wegen Besitz von Kinderpornografie angeklagt. Bei einer Hausdurchsuchung waren auf seinen Rechnern mehrere Dateien mit kinderpornografischem Inhalt gefunden worden.

Angeklagter will sich nicht äußern

Tim M. war am 23. Juli 2019 festgenommen worden, nachdem er sich an einer 15-Jährigen im Prießnitzgrund vergangen hatte. Einen Tag zuvor soll er ein elfjähriges Mädchen in Dölzschen vergewaltigt haben. Bereits im Juni – so die Anklage – habe er eine Zwölfjährige in der Flutrinne bei Mickten und eine 23-Jährige in Dölzschen attackiert, die ihn aber beide in die Flucht schlagen konnten. Die Vorfälle hatten für viel Aufregung gesorgt, zur Aufklärung der Straftaten hatte die Polizei eigens die Ermittlungsgruppe „Velo“ gegründet.

Der Angeklagte will sich zu den Tatvorwürfen nicht äußern, so werden möglicherweise die Opfer vor Gericht aussagen müssen. Der Prozess wird fortgesetzt. Die Kammer hat zunächst sieben Verhandlungstage geplant.

Lesen Sie auch:

Polizei prüft vier Fälle: Festnahme im Zuge sexuellen Missbrauchs

Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Körperverletzung: Prozess gegen 37-Jährigen gestartet

Von Monika Löffler