Dresden

Die Landeshauptstadt investiert nach eigenen Angaben bis Ende 2022 rund 9,2 Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau von elf Dresdner Kindertagesstätten.

Hierzu gehört etwa die Kita „Kinderhaus Tausenfuß“ an der Ockwitzer Straße in Cotta. Die vom Jugendsozialnetzwerk Nordhausen betreute Einrichtung erhält einen Personenaufzug, da die Tagesstätte sich auch um Kinder mit schweren Behinderungen kümmert. 1,48 Millionen Euro investiert die Stadt in den Kita-Umbau.

Fördergelder vom Freistaat

Die Fördergelder stammen aus dem Bundessondervermögen „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021“ und werden vom Freistaat an die sächsischen Landkreise und kreisfreien Städte ausgezahlt. Dresden konnte sich insgesamt 8,03 Millionen Euro für die geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sichern.

Von tik