Dresden: Kurzarbeit im Rathaus – wer zu Hause bleiben muss und wer nicht

Mit dem harten Lockdown wurden viele öffentliche Einrichtungen geschlossen. Das hat Folgen für die Beschäftigten: 637 Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Kultureinrichtungen befinden sich gegenwärtig in Kurzarbeit, teilte Personalbürgermeister Peter Lames ( SPD) auf Anfrage mit. Hinzu kommen 103 Beschäftigte in den Eigenbetrieben Sportstätten und Heinrich-Schütz-Konservatorium. In der Kernverwaltung sind rund 7000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Höhe der durch Kurzarbeit eingesparten Mittel lasse sich nicht beziffern, erklärte der Bürgermeister. Das liege daran, dass die drei maßgeblichen Tarifverträge für die Kurzarbeit im öffentlichen Dienst und in den Kulturbetrieben Aufstockungszahlungen der Arbeitgeber vorsehen würden. „Damit vermindert sich der Verlust im Nettoentgelt bei den Kurzarbeitern, allerdings auch die mögliche Einsparung der Landeshauptstadt Dresden“, so Lames.

Sobald die grundsätzliche Entscheidung in einer Einrichtung gefallen sei, in Kurzarbeit zu gehen, betreffe dies in aller Regel die meisten, wenn nicht sogar alle Beschäftigten. „Man kann sagen, dass die Verteilung der Kurzarbeit auf die Entgeltgruppen in etwa der normalen Verteilung in der Belegschaft der jeweiligen Einrichtung nahekommt. Es ist jedenfalls nicht so, dass einzelne Entgeltgruppen oder Einkommensschichten aus der Kurzarbeit herausgenommen worden wären oder eine willkürliche Bevorzugung bzw. Benachteiligung erfahren hätten“, erklärte der Personalbürgermeister. Bereits im Frühjahr habe die Stadtverwaltung eine Vereinbarung mit dem Gesamtpersonalrat geschlossen, die bis zum 31. Dezember laufe. „Auch die Zustimmung zur Verlängerung dieser Vereinbarung liegt vor.“

Kurzarbeit bei den Kindertagesstätten kein Thema

Obwohl die Kindertagesstätten geschlossen sind und nur eine Notbetreuung gewährleistet wird, sei Kurzarbeit für die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas und Horten aktuell kein Thema, erklärte Marco Fiedler, Sprecher des Eigenbetriebs Kindertagesstätten. „Erzieherinnen und Erzieher, die derzeit in der Notbetreuung vor Ort nicht zwingend benötigt werden, arbeiten im Home-Office. Sie erstellen dort beispielsweise Portfolios der Kinder, schreiben Lerngeschichten, halten online Kontakt zu Kindern und Familien oder erarbeiten andere pädagogische Themen.“ Soweit Fachkräfte noch über Resturlaub und Überstunden verfügen würden, so würden diese jetzt abgebaut.

