Dresden

Es war um das Jahr 1720 herum. Da baute der Dresdner Uhrmacher Johann Heinrich Wagner eine gut faustgroße „Kutscheruhr mit Übergehäuse“, eine mächtige Taschenuhr mit Schlagwerk, also einer eingebauten Glocke. Wagner war auch Uhrmacher für August den Starken. Jetzt ist die Uhr nach Dresden zurückgekehrt – ins Kunstauktionshaus Günther auf dem Weißen Hirsch. Dort kommt sie in einer großen Kunstauktion am 28. und 29. Mai zur Versteigerung. Aufgerufen wird sie für 18 000 Euro.

Der Zeitmesser aus der Werkstatt Wagner ist damit die teuerste Uhr in der Auktion. „Er ist eine Seltenheit“, erklärt Stefan Günther, der das Auktionshaus führt. Aber es ist nicht die einzige Uhr in der Auktion. Insgesamt etwa 530 aus vier Jahrhunderten werden es sein, die meisten aus zwei Sammlungen, die Günther vor einigen Wochen zufällig nahezu zeitgleich in seinen Bestand aufnehmen konnte.

Großuhren-Sammlung aus Wien

Die bedeutendere ist eine Sammlung von Großuhren aus Wien. Ein Uhrmachermeister dort hatte sie weitergeführt, nachdem auch sein Vater und sein Onkel schon Uhren gesammelt hatten. „Die Uhren sind alle sehr gepflegt, in einem guten Zustand“, würdigt Stefan Günther die Stücke. Es sind mehr als 360. Die wertvollsten liegen um die 12 000 bis 15 000 Euro. Es sind große Standuhren, sogenannte „PPUs“, Präzisionspendeluhren. Denn darauf kam es den Uhrmachern an: immer genauer zu werden.

So arbeiteten sie etwa mit Quarzpendeln – die erwiesen sich aber als zu empfindlich: Sie brachen schnell, wenn die Gewichte angehängt wurden. Die elegante Standuhr von Fritz Weiss aus Wien sah ein Gewicht von 8,5 Kilogramm vor – zurzeit liegt es neben der Uhr auf dem Boden. Oder es gab Uhrenpendel mit Quecksilber in kleinen Glaszylindern, die selbst geringste Temperaturschwankungen ausgleichen sollten.

Transport war große Herausforderung

Schon der Transport von Wien nach Dresden war für das Auktionshaus eine Herausforderung. Es war Ostern. Zu dritt ging es mit einem Lkw und 400 Umzugskartons, Packpapier und Luftpolsterfolien zuerst zum Corona-Test in den Kulturpalast, dann weiter. Ein Tag reichte, um alle Uhren einzupacken. Günther: „Die Pendel und Gewichte wurden ausgehangen, die Schlüssel gesichert – und alles so verladen, dass wir später auch die Sachen wieder den richtigen Uhren zuordnen konnten.“

Das Auspacken in Dresden brauchte länger: Drei Tage lang wurde alles wieder zusammenfügt und fotografiert – für die Präsentation und Beschreibung im Internet, denn die Auktion läuft weltweit und online. „Wir sind da auf den internationalen Markt angewiesen“, sagt Günther, der schon seit Jahren Internet-Auktionen anbietet. Wer die Uhren in Augenschein nahmen möchte, kann sie ab 20. Mai nach telefonischer Anmeldung auch im Auktionshaus besichtigen.

Fachwissen aus Glashütte

Fachwissen über die Uhrenwelt holten sich die Auktionshäusler aus Glashütte – und aus der SLUB. Mit ein paar Rucksäcken voller Bücher über Uhren kamen die Mitarbeiter zurück, dann ging’s an die Lektüre und die wochenlange Untersuchung der Uhren. „Jede Uhr, die wir beschrieben haben, haben wir versucht zu prüfen und aufgezogen“, erinnert sich Günther. Da waren auch reparaturbedürftige Stücke darunter, aber die seien immerhin „von der Anlage her interessant genug, um in die Auktion zu kommen“. Und natürlich werde auf den Zustand hingewiesen.

Im Auktionshaus sind nun Zeitmesser von einfachen bis hochkomplizierten Taschenuhren über kleine, gerade mal fünf Zentimeter hohe Reiseuhren, Wanduhren, Standuhren, Figurenuhren (ein Löwe, der mit Zunge und Schwanz wackelt), Marinechronometer (kardanisch aufgehängt in edlen Holzgehäusen), auf Säulen gestellte Wiener Hausherrenuhren zu sehen und und und. Die Vielfalt ist immens. Auch ausgefeilte Gang-Modelle, also nur die Uhrwerke, sind dabei, Meisterstücke in der Regel. Und eine Wiener Sonnenuhr, die – es geht um Präzision – auch die genaue geographische Lage Wiens angibt: 48 Grad, 13 Minuten, 54,65 Sekunden nördlicher Breite. Man lernt eben nie aus.

So ging es auch Mitarbeiterin Tessa Kliemann. Ihr besonderes Fachgebiet wurden in den letzten Wochen die Taschenuhren – eine Sammlung aus Berlin. Anhand von technischen Details, Aufbau, Uhrwerk, Spindelbrücke, Zifferblatt musste sie das Alter von gut 135 Uhren verifizieren, sie aufziehen, prüfen, beschreiben. Und viel in den Fachbüchern nachlesen, die auch sie im Rucksack herbeitransportiert hatte.

Preislich bewegen sich die 530 Uhren in der Auktion laut Günther bei Schätzpreisen von zehn bis 15 000 Euro – abgesehen von dem Ausreißer von Uhrmacher Wagner; die meisten dürften zwischen 200 und 500 Euro liegen. Der 28. Mai wird bei der zweitägigen Auktion der Tag der Uhren sein. Stefan Günther hat ihn unter das Motto „Von der Sackuhr zur PPU“ gestellt. Denn Sackuhr sei der alte Name für die Taschenuhr. Weil die Hosentasche dereinst Hosensack hieß. Die Zeiten haben sich geändert.

Kunstauktionshaus Günther, Mo-Fr. 10-18 Uhr, www.dresden-kunstauktion.de, Bautzner Landstraße 7 (im Parkhotel), Tel.: 0351 2640995

Von Bernd Hempelmann