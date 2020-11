Dresden

Wie wird man eigentlich zum Wutbürger? Der Film „ Nationalstraße“ von Štepán Altrichter nach dem Roman des tschechischen Autors Jaroslav Rudiš geht dieser Frage auf humorvolle Weise nach. Und wie kann man in Zeiten von Corona gemeinsam einen Film anschauen und anschließend noch mit dem Buchautor ins Gespräch kommen? Diese Frage will der Johannstädter Kulturtreff e. V. mit einer neuen Idee beantworten – der Online-Filmreihe „Von Frust und Freiheit“.

Filmreihe in Zusammenarbeit mit dem Filmfestival Cottbus

In Kooperation mit dem Filmfestival Cottbus zeigt der Kulturtreff von November 2020 bis Februar 2021 im exklusiven Streaming vier Filme, die die Nachwendezeit und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen in Ostdeutschland und Tschechien im Fokus haben. Im Mittelpunkt, teilte der Kulturtreff mit, stehen die Geschichten von Menschen, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, von neuer Selbst- und Fremdbestimmung, gesellschaftlicher Aufbruchstimmung und Resignation.

Am Sonntag Auftakt mit „ Nationalstraße “

Zum Auftakt gibt es am Sonntag um 17 Uhr die „ Nationalstraße“. In dem Film geht es um den Hooligan Vandam, der in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Prag lebt. Vor allem in der Kneipe „Severka“ boxt er sich durchs Leben. Mal mit seinen Fäusten, mal auf eine freundliche, unsichere und verletzliche Art – wenn er sich um die Kneipenbesitzerin Lucka bemüht. Jaroslav Rudiš, Jahrgang 1972, und die „ Nationalstraße“ sind in Dresden keine Unbekannten. Am 22. September 2017 hatte der Roman als Bühnenstück Premiere im Kleinen Haus des Staatsschauspiels.

Im Anschluss Videokonferenz

Am Sonntag sind die Zuschauer des Films eingeladen, im Anschluss an einer Videokonferenz mit Jaroslav Rudiš teilzunehmen. „Sie können in das Gespräch einsteigen, eigene Erfahrungen teilen oder auch einfach nur zuhören“, sagt Projektleiterin Meike Weid.

Mit der Verständigung dürfte es keine Probleme geben, denn Rudiš hat Deutsch und Geschichte studiert, schreibt Romane, Hörspiele, Drehbücher und Theaterstücke auf Tschechisch und Deutsch und arbeitet als Journalist unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und den Tschechischen Rundfunk. Für „ Winterbergs letzte Reise“, seinen ersten Roman in deutscher Sprache, wurde er 2019 mit dem Chamisso-Preis/Hellerau ausgezeichnet.

Die Anmeldung ist per E-Mail an kontakt@johannstaedterkulturtreff.de möglich. Als Bestätigung gibt es dann den Link zum Stream sowie den Zugang zur Videokonferenz zum Auftakt der Filmreihe „Von Fust und Freiheit“ am 22. November ab 17 Uhr.

