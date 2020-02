Das hat Dresden für die gescheiterte Kulturhauptstadtbewerbung bezahlt

Dresden

Nach der ersten Aufarbeitung im Stadtrat am Donnerstag folgt nun die inhaltliche Arbeit an den Gründen der gescheiterten Kulturhauptstadtbewerbung. Der Kulturausschuss des Stadtrats wertet am Dienstag zusammen mit Kurator Michael Schindhelm den Jury-Bericht aus. Auf 25 Seiten hatte die international besetzte Jury dargelegt, warum Dresden es nicht in die nächste Runde geschafft hat.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung auch vorgelegt, welche Kosten für die Kulturhauptstadtbewerbung entstanden sind. Auf Anfrage der SPD-Stadträtin Kristin Sturm nannte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) die Summe von 2,026 Millionen Euro. Dabei hat die Verwaltung mit 1,124 Millionen Euro das meiste Geld im vergangenen Jahr ausgegeben. So flossen 2019 rund 195 000 Euro für Honorare, teuerster Posten war die Präsenz im Deutschen Hygiene Museum mit 207 145 Euro. 2018 gab das Rathaus 182 000 Euro für Honorare aus.

Knapp 10 000 Euro für Dankeschön-Veranstaltung

Dank der AfD-Fraktion offenbarte das Rathaus jetzt auch, welche Kosten für die Dankeschön-Veranstaltung am 12. Dezember 2019 angefallen sind. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) bedankte sich auf dem Striezelmarkt bei den Dresdnerinnen und Dresdnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für ihr Engagement im Bewerbungsprozess.

Für das Ausschenken von 2025 Glühweinen hat das Rathaus 4500 Euro eingeplant, hinzu kamen sonstige Sachkosten für Flyer, Lebkuchenherzen und einen Fotografen in Höhe von 5164,55 Euro, so die Zweite Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) auf Anfrage des AfD-Stadtrats Heiko Müller.

Lesen Sie auch:

Scheitern als Chance: Dresden nach dem Kulturhauptstadtdebakel

Zu wenig Europa: Warum Dresden nicht Kulturhauptstadt wurde

Mit? Ohne. Dresden scheitert als Bewerber zur europäischen Kulturhauptstadt 2025

Von Thomas Baumann-Hartwig