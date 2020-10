Für den Angriff auf zwei Touristen in Dresden Anfang Oktober soll ein junger Syrer verantwortlich sein. Die Bundesanwaltschaft geht von einer radikal-islamistischen Mordtat aus.

Kritik an Behörden nach Messerattacke auf Touristen in Dresden

