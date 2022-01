Dresden

In Sachsen dürfen Kosmetiksalons wieder für Geimpfte und Genesene öffnen, bei Friseuren gilt in Zukunft 3G. Das sieht die neue Corona-Schutz-Verordnung vor, die am Freitag in Kraft tritt. Zusätzlich versicherte Ministerpräsident Michael Kretschmer, dass die Branche auch bei einer Verschärfung der Corona-Lage nicht mehr mit schwerwiegenden Einschränkungen rechnen müsse. Dies gab er bei einer symbolischen Mahnwache der Friseur- und Kosmetikinnung Dresden am Mittwoch vor der Sächsischen Staatskanzlei bekannt.

Mahnwache der Friseur- und Kosmetikinnung

Den aktuellen Regelungen entsprechend traf sich eine kleine Gruppe Personen mit Protestschildern vor der Landesbehörde um auf die aktuelle Lage in der Branche aufmerksam zu machen und das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten zu suchen - allen voran Robert Klügel, der Obermeister der Friseur- und Kosmetikinnung Dresden.

Mahnwache der Friseure und Kosmetiker vor der sächsischen Staatskanzlei. Quelle: Anja Schneider

Kretschmer versprach im Dialog mit dem Innungsmeister ein Entgegenkommen: „Mir ist klar, dass Friseure und Kosmetiker extrem unter den Einschränkungen gelitten haben“. Der Ministerpräsident kündigte an, dass es in Zukunft auch bei einer Verschärfung der Corona-Lage nicht mehr zu gravierenden Einschränkungen für die Branche kommen soll.

Klügel zeigte sich dahingehend erleichtert „Das Freut uns natürlich sehr. Wir haben schon Wochen und Monate auf die Missstände hingewiesen. Jetzt blicken wir positiv in die Zukunft und hoffen, dass Friseur- und Kosmetiksalons auch bei einem angespannteren Infektionsgeschehen geöffnet bleiben können.“

Seit Mitte November galt in Sachsen für Friseure die 2G-Regel. Kosmetiksalons mussten gänzlich geschlossen bleiben. Die neuen Maßnahmen gelten ab Freitag bis vorerst zum 6. Februar. „Dann werden wir wissen, wo wir stehen“ betonte Kretschmer. Dann wird über eine neue Corona-Schutzverordnung entschieden.

Von Benjamin Wätzold