Stefan Hermann blickt nach vorn. Ostern beginnt auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch am Eingang zur Heide die nächste Saison – mit Angrillen und Lagerfeuer. Derzeit wird auf dem Gelände ein neuer Spielplatz gebaut. Das Mobiliar des Biergartens wurde komplett ersetzt – Tische und 400 Stühle neu. Die Mannschaft brennt darauf, dass sie wieder loslegen kann. Viele Veranstaltungen soll es geben, das Konzertprogramm steht. Nach zwei Jahren im Würgegriff von Corona und seinen Varianten steht der Sommer vor der Tür.

Der Blick zurück ist weniger erfreulich für den Gastronomen, der in den 15 Jahren viel Geld und Kraft in die Erneuerung des Konzertplatzes gesteckt hat, seit er ihn 2007 übernahm. „Die letzten zwei Jahre waren anstrengend“, sagt er. Vor allem die Winter, als das Virus ihn ausbremste. „Vor zwei Jahren haben wir die Eisbahn aufgebaut und wieder abgebaut - null Einnahmen. Im vergangenen Jahr haben wir sie aufgebaut und mittlerweile wieder abgebaut - und hatten vielleicht zehn Prozent.“

Auf- und Abbau der Eisfläche kosten jedes Jahr über 100 000 Euro

Unter strengen Auflagen. Erst wurde die Zahl der Eisläufer stark begrenzt, dann durften nur noch Kinder aufs Eis, die Corona-Kontrollen waren zu beachten, er und seine Leute wurden dafür beschimpft, dann wurde er angezeigt und musste komplett dichtmachen. Ein Anwohner vermutlich. Was ihn besonders ärgert: „In Görlitz und Freiberg blieb das Eislaufen erlaubt – auch für Erwachsene.“

Hier entsteht an alter Stelle der neue Spielplatz. Der Aufbau der Spielgeräte hat begonnen, Ostern zur Eröffnung der Saison soll er fertig sein. Quelle: Bernd Hempelmann

Auf- und Abbau der Eisfläche kosten ihn jedes Jahr weit über 100 000 Euro, dazu kommen die ausbleibenden Einnahmen durch die Gastronomie. Die Eisbahn-Saison ist Ertragsbringer Nummer eins – normalerweise. Und im letzten Oktober haute der Sturm auch noch zwölf Bäume auf dem Gelände um – „zwei Wochen vor der Winter-Eröffnung“. Kostete auch fünfstellig.

Einbrüche, Sachbeschädigungen, Beschwerden, Anfeindungen

Doch das ist nicht alles, was dem Konzertplatzpächter Sorgen macht – zunehmend haben er und seine Mannschaft es mit Einbrüchen und Sachbeschädigungen, Beschwerden bis hin zu Anfeindungen zu tun. Es gab Einbrüche in das Schlittschuhzelt, Schlittschuhe wurden gestohlen, ebenso Beleuchtung auf dem Platz. „Die sind sogar in die Bäume gestiegen, um Lampen abzubauen.“ Es wurden nachts Feuer gemacht, die Weihnachtsstern-Beleuchtung angezündet. Immer wieder gab es Vandalismus auf dem Gelände, alte Flaschen und Müll lagen herum, mehrfach stellte er Anzeigen bei der Polizei.

Seit einiger Zeit ist der Platz eingezäunt, es gibt fünf Eingänge, mit Toren verschlossen, wenn kein Betrieb ist. Quer übers Gelände gehen wie früher könne man nicht mehr, räumt Hermann ein. Aber der Weg ums Gelände herum sei nicht viel weiter. Als Pächter sei er auf dem Platz auch für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Und man müsse ja auch sehen, wie der Konzertplatz heute aussieht im Vergleich zu dem verwahrlosten Zustand, in dem er ihn übernahm. Er habe mit den Jahren „einen siebenstelligen Betrag in den Platz gesteckt; wir haben hier etwas Schönes aufgebaut“. Und die Einzäunung habe bereits in einem Bebauungsplan gestanden, bevor er den Platz pachtete.

"Privatgelände" - das sorgte für Irritationen, aber der Konzertplatz bleibt Veranstaltungsort und öffentlich. Quelle: Bernd Hempelmann

Auch Zaun und Tore halten indes Übeltäter nicht ab. Mehrfach wurde der Zaun an Stellen eingetreten, wurden Torschlösser und -riegel zerbrochen. Die Schranke, die er an der Einfahrt hinter der Stechgrundstraße anbringen ließ – „ich weiß nicht, wie oft die abgebrochen oder umgebogen wurde“. Sie sollte verhindern, dass im Wald wild geparkt wird und vorgeschriebene Fluchtwege blockiert werden. Seit Dezember gibt es stattdessen einen massiven Poller.

Spielplatz wird „größer und schöner“ wieder aufgebaut

Aber nun: Der Konzertplatz eingezäunt, der Spielplatz abgebaut – gleich hieß es, er wolle das Gelände abriegeln, die Familienfreundlichkeit aufgeben. „Das Gegenteil ist der Fall“, versichert Hermann. Der Spielplatz wird „größer und schöner“ wieder aufgebaut, heute beachte man ja immer auch einen pädagogischen Ansatz. Er hat aber darauf bestanden, dass es auch Sachen gibt, die er aus seiner Kindheit als Spielplatz kennt: „Wippe, Schaukel, Rutsche, Wasser.“ Vor Ostern soll er fertig sein.

Und das ganze Jahr über gibt es auch wieder verschiedenste Veranstaltungen für Kinder, Familien und Erwachsene – „alles mit dem Sachsenforst und der Stadt abgestimmt“. Dann das neue Gestühl, ein verbessertes Angebot, auch kulinarisch habe man „deutlich zugelegt“, sagt Hermann. Der Konzertplatz hat eine feste Stammmannschaft von etwa einem Dutzend Beschäftigen, im Sommer sind es mit Saisonkräften um die 35.

Anwohnergespräch am 4. April

Wenn er noch etwas weiter nach vorne blickt, dann stellt sich mittlerweile für Stefan Hermann die Frage, was mit dem Gelände wird. 2007 hat er einen Pachtvertrag mit dem Freistaat über 60 Jahre geschlossen, mit Vorkaufsrecht nach 21 Jahren zum Festpreis. Und? „Darüber denke ich noch nach“, sagt der Pächter. Um dann nachzuschieben: „Ergibt es denn Sinn, so viel Geld da reinzustecken und es dann nicht kaufen zu wollen?“ Der Platz mit Konzertmuschel, Biergarten und Wirtshaus sei schließlich seine Altersvorsorge, er will damit Geld verdienen. „Aber das Konzept bleibt – offen, kinderfreundlich, Familie.“

Doch erstmal kommt der Sommer. Bevor die Saison am Gründonnerstag losgeht, will Stefan Hermann auch wieder den Kontakt zu den Nachbarn suchen und über den Stand der Dinge informieren. Am 4. April, 18 Uhr wird es ein Anwohnergespräch unter den dann gültigen Corona-Schutzregeln auf dem Konzertplatz geben – Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, Kritik (und Lob) zu verteilen und vielleicht auch das ein oder andere Missverständnis auszuräumen. Anmeldungen werden erbeten unter info@konzertplatz-weisser-hirsch.de – möglichst bis 1. April.

www.konzertplatz-weisser-hirsch.de/sommer

