Dresden

Vom 28. bis 30. August wird die Seebühne im Dresdner Ostragehege prominent bespielt. Dafür sollen Opernsänger René Pape, die Band Radio Doria mit Jan Josef Liefers und die Dresdner Sinfoniker sorgen. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Den Auftakt macht demzufolge am 28. August (Freitag, 19.30 Uhr) der gebürtige Dresdner René Pape, der gemeinsam mit dem Royal Prague Philharmonic unter Leitung von Heiko Mathias Förster auftritt. Einen Tag später, ebenfalls ab 19.30 Uhr, gehört die Bühne dann Jan Josef Liefers, der mit seiner Band Radio Doria und dem neuen Programm „Nah Tour 2020“ zu erleben ist. Eine Premiere gibt es am 30. August. Der Dokumentarfilm über die Hochhaussinfonie der Dresdner Sinfoniker gemeinsam mit den Pet Shop Boys (2006) wird erstmals öffentlich in Dresden gezeigt (ab 19 Uhr). Im Anschluss spielen die Dresdner Sinfoniker noch einmal die besten und bekanntesten Lider der Pet Shop Boys. Tickets gibt es unter www.seebühne-dresden.de, www.etix.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von tk