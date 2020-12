Dresden: Kommt das Verbot für Silvester-Feuerwerke?

Dresden

Privates Feuerwerk und Böllerei belasten Natur und Tiere über alle Maßen. Gleichzeitig sorgen damit verbundene Unfälle, Sachbeschädigungen und erhebliche Mengen von Müll für hohe Kosten. Das finden die Initiativen „Parents for Future Dresden“ und „Wir lieben Elbe“. Sie rufen die Dresdner auf, zu Silvester auf privates Feuerwerk zu verzichten.

Bei Unfällen werden Unbeteiligte geschädigt

„Wer meint, dass Böllern eine rein private Freiheit sei, der sollte sich mit den Fakten befassen. In etwa der Hälfte aller Unfälle mit oder durch Feuerwerk werden Unbeteiligte und Passanten geschädigt. Wiederum die Hälfte davon sind Minderjährige und Kinder. Auch für Haustiere und ihre Halter ist die Silvesternacht der pure Stress – viele sehen sich gezwungen, für diese Nacht das Stadtgebiet zu verlassen”, erklärte Louise Hummel-Schröter von Parents for Future Dresden.

„ Feuerwerk und unreguliertes Böllern zu Silvester schadet der Stadtnatur. Das betrifft nicht nur den Müll, der auf den Elbwiesen, in den Parkanlagen und auf anderen Freiflächen zurückbleibt. Die im Stadtgebiet lebenden Wildtiere, die durch die Klimakrise schon vorbelastet sind, werden durch den Lärm in Panik versetzt. Die zu Silvester erhöhten Feinstaubwerte belasten ebenfalls die Gesundheit von Mensch und Tier”, erklärte Ronny Geißler von Wir lieben Elbe.

Silvester darf nicht zu Lasten der Umwelt gehen

Die Initiativen schlagen den Dresdnern vor, mit dem für Böller und Raketen gedachten Geld gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, etwa die Wildvogelauffangstation in Kaditz. Es gehe den Initiativen aber längst nicht nur um Silvester. „Es ist an der Zeit, eine Tradition zu hinterfragen, die viel Schaden anrichtet. Silvester ist eines der wichtigsten Feste unsere Gesellschaft, verbunden mit einem offiziellen Feiertag. So, wie wir es jetzt feiern, ist es nicht nur zu Lasten der Umwelt, sondern schließt einen erheblichen Teil der Gesellschaft aus. Wir wollen es auch in Dresden angehen, dass Silvester ein echtes Fest für alle wird”, erklärte Hummel-Schröter.

Acht Grünen-Stadträte fordern ein Verbot

Eine Gruppe von acht Grünen-Stadträten hat die Verwaltung per Eilantrag aufgefordert, das Böllern zu Silvester zu verbieten und private Feuerwerke bis mindestens April stark einzuschränken. Die Grünen haben nicht nur Umweltaspekte im Blick, sondern auch Verletzungsgefahren. Die mit der Betreuung von Corona-Patienten überlasteten Kliniken sollten nicht noch Unfallopfer der privaten Silvester-Feuerwerke behandeln müssen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) entscheidet am Donnerstag, ob er den Eilantrag zur Debatte zulässt.

Zastrow : Dresden hat ganz andere Probleme

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow schüttelt über das vorgeschlagene Verbot den Kopf. „ Verbote werden doch nur von Menschen eingehalten, die sich an die Regeln halten“, sagt er. Seit die organisierten Feuerwerke in Dresden eingeschränkt wurden, hätten die illegalen Böllereien deutlich zugenommen. Das sei gerade in der Neustadt gut zu beobachten.

„Wir haben ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper. Warum müssen wir jetzt noch Silvester-Feuerwerke verbieten?“, fragt Zastrow. „Wer stellt sich denn allein auf die Straße und zündet Raketen? Und wer von diesen Menschen lässt sich durch ein Verbot beeindrucken?“ Dresden habe ganz andere Probleme, als die letzten Schlupflöcher für Feuerwerke zu stopfen, so der FDP-Politiker.

Von Thomas Baumann-Hartwig