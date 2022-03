Dresden

Jeder Dresdner, der sich in seiner behaglich warmen Wohnung zurücklehnt, finanziert den Krieg in der Ukraine mit. Deutschland ist abhängig von russischem Erdgas, Dresden kommt ohne den Rohstoff aus Russland nicht aus. Mit dem Verkauf von Erdgas finanziert Putin seine Kriegsmaschinerie. Die Vereinigten Staaten und Europa haben den Kriegsherrn im Kreml mit harten Sanktionen belegt. Aber auf russisches Erdgas will Deutschland nicht verzichten.

Die Wirtschaft werde ohne die Energie aus Russland zusammenbrechen, argumentieren ausgerechnet die Grünen-Bundesminister Annalena Baerbock und Robert Habeck. Dabei waren die Grünen doch mal eine Anti-Kriegs-Partei... Und: Als es darum ging, unsere eigene Haut zu retten, um uns vor einer Ansteckung mit Corona zu schützen, da ließ die Regierung auch große Teile der Wirtschaft zusammenbrechen. Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie mussten schließen und haben sich davon bis heute nicht erholt.

Jetzt gilt es, Menschenleben in der Ukraine zu retten. Das Leben von Zivilisten und Soldaten auf beiden Seiten, das vom Krieg ausgelöscht wird. Dieses Blutvergießen muss aufhören. Es ist nicht ehrlich, sich über den Krieg zu empören und gleichzeitig dem Kriegstreiber die Kasse zu füllen.

Kein Dresdner kann etwas dafür, dass sich Deutschland so abhängig gemacht hat von Putins Erdgas. Das haben uns die Bundesregierungen von Schröder und Merkel eingebrockt. Viele Jahre ließ es sich bequem und preiswert leben mit dem Rohstoff aus Russland. Putin griff nach der Krim, dem Donbass und Luhansk, niemand sah hin. Das russische Erdgas strömte weiter, Nordstream 2 wuchs und wuchs. Jetzt greift Putin nach der Ukraine. Soll das russische Erdgas weiter strömen? Wollen wir auch für diesen Krieg bezahlen, der doch sofort zu Ende gehen muss?

Ein nachdenkliches Wochenende!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Von Thomas Baumann-Hartwig