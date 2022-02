Dresden

Politische Offenbarungseide sind – außer bei Donald Trump – gottlob nicht an der Tagesordnung. Umso bemerkenswerter ist es, wenn solche in einem kleinen Bundesland wie Sachsen binnen einer Woche gleich drei Mal zu registrieren sind. Und eine Politikerin fällt gleich doppelt unangenehm auf.

Petra Köpping (SPD) ließ sich von einem Journalisten aufs Glatteis führen, als er sie fragte, ob sie glaube, dass Teile Sachsens unregierbar seien. Statt dem deutlich zu widersprechen, wie Profis es getan hätten, signalisierte Köpping Zustimmung. Der Präsident des Städtetages, Bert Wendsche, rügte sie dafür. Köpping habe offensichtlich den „Anspruch aufgegeben, Sachsen gut regieren und aus der Pandemie führen zu können.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer dass Köpping müde erwiderte, das habe sie so nicht gesagt – was die schwächste Form des Gegenangriffs darstellt.

Was denkt sich diese Frau?

War dies noch ein Fauxpas, legte die Gesundheitsministerin gleich nach: die Impfpflicht für Pfleger sei in Sachsen nicht überall umsetzbar. Woher sie diese Gewissheit nimmt, ist unklar. Aber schon sechs Wochen vor dem Stichtag die Weiße Fahne zu hissen, schlägt dem Fass den Boden aus. Was denkt sich die Frau? Will sie die Impfgegner und Skeptiker umgarnen und die Impfquote niedrig halten? Man stelle sich vor, ein Fußballtrainer würde sechs Spieltage vor Saisonende von Abstieg reden, ohne dass dieser besiegelt wäre. Der wäre seinen Job los.

Dass ausgerechnet eine Frau, die sich den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Fahne und auf den Briefkopf ihres Ministeriums geschrieben hat, so etwas verzapft, kommt noch dazu. Wäre die Staatsregierung eine Geburtstagstorte, wäre Köpping ganz sicher die Kerze, die am wildesten flackert, aber nicht das Licht, das am hellsten scheint.

Ähnliche Strahlkraft im Amt entfacht Justizministerin Katja Meier (Grüne). Der fällt wenig ein, wie sie Skandalrichter Jens Maier (AfD) nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag, die Rückkehr in die Justiz verweigern kann. Die Dame macht sich da einen schlanken Fuß, heißt es mittlerweile öffentlich. Das Problem ist zugegeben juristisch durchaus schwierig und damit zu anspruchsvoll für eine fachfremde studierte Soziologin.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

