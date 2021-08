Dresden

Thomas Z. hatte am Dienstag einen vollen Tag: 9 Uhr eine Verhandlung am Amtsgericht Dresden, 14 Uhr die nächste am Amtsgericht Meißen. In beiden Fällen ging es um Körperverletzung. Der 41-Jährige hat ein erhebliches Alkoholproblem und wenn er zuviel getrunken hat, prügelt er auf alles und jeden ein.

In der Ausnüchterungszelle aufgewacht

Im Februar 2019 traf es seinen besten Freund, den er seit 20 Jahren kennt. Nach einen gemeinsamen Ausflug nach Tschechien und reichlich Alkohol attackierte er den 40-Jährigen plötzlich in der S-Bahn in Dresden, trat ihm dabei in den Bauch und voll ins Gesicht.

„Das kam wie aus dem Nichts, wie wenn etwas bei ihm ausgehakt hat. Vorher war alles gut“, erzählte der Kumpel im Gericht. Der Angeklagte kann sich kaum an etwas erinnern. „Es setzt erst wieder am nächsten Morgen in der Ausnüchterungszelle ein. Erst als ich die Verletzungsbilder gesehen habe, wurde mir klar, was ich mit ihm angestellt habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, der mir immer geholfen hat“, erklärte er reumütig.

Sein Kumpel hatte zwar keine Strafanzeige erstattet, sich aber von Thomas Z. zurückgezogen. „Es war Schei... , was er mit mir gemacht hat, aber ich wollte ihn nicht noch mehr reinreiten. Aber so neben ihm sitzen, wenn man nicht weiß, was passiert, das geht auch nicht.“

Sich das Leben leichter trinken

Thomas Z. ist erheblich und einschlägig vorbestraft und saß auch schon Jahre im Gefängnis. Der 41-Jährige kann mit Problemen und Schwierigkeiten nicht umgehen. Läuft etwas nicht so, wie er es sich vorstellt, greift er zur Flasche und trinkt sich das Leben schön oder zumindest leichter – und wird dann aggressiv und gewalttätig. Nach der Attacke auf seinen Kumpel begab sich Thomas Z. in Therapie und ist derzeit clean.

Gutachter Stephan Sutarski bescheinigte dem Angeklagten zwar Persönlichkeitsauffälligkeiten, aber keine Persönlichkeitsstörung. Zum Tatzeitpunkt, so sagt es der Gutachter, könnte die Steuerungsfähigkeit von Thomas Z. – der rund 2,5 Promille intus hatte – eingeschränkt gewesen sein. Das Amtsgericht Dresden verurteilte den 41-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. In die Entscheidung wurde ein Urteil des Amtsgerichts Riesa mit einbezogen.

Danach ging es zum Amtsgericht Meißen, wo sich Thomas Z. erneut wegen Körperverletzung verantworten musste. Der Vorwurf: Er soll im November 2019 in einem Rettungswagen einen Sanitäter attackiert und ihm den Mittelhandknochen gebrochen haben. Der Rettungsdienst war mit dem Angeklagten auf dem Weg in ein Krankenhaus, als dieser plötzlich ausrastete. Auch hier war Thomas Z. ziemlich betrunken und hatte 2,4 Promille im Blut.

Wegen eines fehlenden Gutachtens wurde der Prozess dann aber zunächst ausgesetzt.

Von Monika Löffler