Radfahren auf der Königsbrücker Straße wird ein kleines bisschen sicherer. In der nächsten Woche lässt das Straßen- und Tiefbauamt auf etwa 50 Meter Länge einen von den Fahrbahnen getrennten Radweg in Fahrtrichtung Zentrum bauen. Während der Arbeiten ist mit „erheblichen Einschränkungen im Verkehrsablauf“ – also Staus – zu rechnen, wie die Stadt mitteilt.

Ab Montag beseitigen die Bauleute ein Übel, das viele Radler kennen: Im Nichts verschwindende oder sich nach und nach auflösende Radwege. An der Königsbrücker Straße ist es konkret ein ordentlicher Radweg, der vor der Kreuzung mit der Herrmann-Mende-Straße in einen auch für Autos überfahrbaren Schutzstreifen wandelt. Laut Stadtverwaltung ein Unfallschwerpunkt, der nun entschärft wird.

Arbeiten kosten 30 000 Euro

Dafür wird auf etwa 50 Metern ein erhöhter Bord gesetzt, der Fahrbahn und Fahrradweg trennt. Damit folgt die Stadt auch den Forderungen einer Petition, die den Radverkehr an und auf der Königsbrücker Straße generell zum Thema hat. Die durchaus gravierenden Probleme dort werden sich allerdings endgültig erst beheben lassen, wenn die seit Jahrzehnten ihrer Sanierung harrende Hauptverkehrsachse grundlegend erneuert und dabei nach aktuellen Anforderungen umgestaltet wird.

Die etwa 30 000 Euro teuren Arbeiten sollen bis Ende nächster Woche erledigt sein, heißt es aus dem Rathaus. In der Bauzeit wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt, eine Baustellenampel regelt den Verkehr. In Richtung Zentrum rollende Radfahrer müssen ab der Kreuzung der Königsbrücker mit der Magazinstraße auf der Fahrbahn fahren. Zudem ist die Ausfahrt aus der Hermann-Mende-Straße nicht möglich. Besonders in der Hauptverkehrszeit ist mit Staus auf der Königsbrücker Straße zu rechnen.

