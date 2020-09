Dresden

Die Königsbrücker Landstraße soll in Zukunft fahrradfreundlicher werden. Das haben die Klotzscher in einer Onlinebefragung zur geplanten Sanierung des Straßenabschnitts zwischen Karl-Marx-Straße und Arkonastraße entschieden. Am Mittwoch stellte die Stadt gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vor.

56,1 Prozent stimmten für durchgängigen Radfahrstreifen

Mit 56,1 Prozent der Stimmen sprach sich die Mehrheit der Teilnehmer für einen durchgängigen Radfahrstreifen auf der Königsbrücker Landstraße in Richtung Weixdorf aus. Das bedeutet: Straßenbahn, Busse und Autos würden gemeinsam im Gleisbereich fahren. Radler könnten auf einer eigenen Route den restlichen Straßenverkehr passieren.

Geplante Radroute über Kieler Straße bis Alexander-Herzen-Straße

Stadteinwärts entschieden sich die meisten Befragten für den Ausbau der Radroute über die Kieler Straße bis zur Alexander-Herzen-Straße. „Für diesen Abschnitt prüfen wir eine Fahrradstraße“, sagt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) – also eine Straße mit Vorrechten für Radfahrer. Dafür müssten aber einige Parkplätze weichen und der Durchgangsverkehr verhindert werden, sagt er weiter. Zudem sieht die Lösung den Umbau der Kreuzung Karl-Marx-Straße/ Kieler Straße und den Einbau einer Ampelschaltung vor.

1410 ausgefüllte Fragebögen

Nach dem Aufruf zur Bürgerbeteiligung kamen laut Stadtangaben 1410 ausgefüllte Fragebögen und 500 Hinweise zusammen. Bei der Analyse der Stimmen fällt auf, dass der Großteil der Teilnehmer zwischen 31 und 50 Jahren alt ist. Zudem nutzten überproportional viele Radfahrer die Möglichkeit des Engagements, genauer 42,8 Prozent.

Vom 6. Juli bis 2. August konnten die Dresdner auf dem Beteiligungsportal Sachsen an der Umfrage teilnehmen. Die Stadt verlegte die Befragung ins Internet, da Diskussionsveranstaltungen aufgrund der Coronapandemie nicht möglich waren. Die Teilnehmer konnten zwischen drei möglichen Varianten für den Umbau der Königsbrücker Landstraße wählen.

Zweigleisiger Ausbau für Stadtbahnwagen

Laut Stadt und DVB sprechen mehrere Gründe für die geplante Sanierung in Klotzsche. Zum einen gelte die Linie 7 als die mit Abstand nachgefragteste und am schnellsten wachsende Linie im ganzen DVB-Netz, so Martin Gawalek, Centerleiter des Verkehrsmanagements bei den DVB. „Mit der jetzt geplanten Umgestaltung beseitigen wir das Nadelöhr der eingleisigen Streckenführung.“ Der zweigleisige Ausbau sei auch für den künftigen Einsatz der neuen Stadtbahnwagen notwendig.

Weitere Ziele des Projekts sind die Sanierung der Gehwege, Barrierefreiheit an der Haltestelle „Zur Neuen Brücke“, eine verbesserte Verkehrssicherheit, die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und eine optimierte Fahrplanstabilität. Bei der Planung der Umgestaltung ging es vor allem darum, größere Eingriffe in die Grundstücke der Anwohner zu vermeiden.

Mindestens noch fünf Jahre bis Baustart

Nachdem die Bürger entschieden haben, ist nun die Politik am Zug. Nach der Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften sowie im Stadtbezirksbeirat Klotzsche wird der Stadtrat abschließend über die verschiedenen Varianten entscheiden. Im Anschluss soll ein Entwurf und das Planfeststellungsverfahren folgen. Bis die Bauarbeiten starten, dauere es mit Sicherheit mindestens noch fünf Jahre, sagt Stefan Szuggat, der das Stadtplanungsamt leitet.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ( ADFC) in Dresden begrüßt das Votum der Klotzscher. „Bereits im Oktober 2017 Jahres hatte der ADFC diese Variante mit der Kombination aus Radfahrstreifen auf der Königsbrücker Landstraße stadtauswärts und der Führung des Radverkehrs stadteinwärts über die Parallelstraßen Kieler und Alexander-Herzen-Straße den DVB nahegelegt“, kommentiert Geschäftsführer Edwin Seifert in einer Pressemitteilung des ADFC. Die Entscheidung sei ein gutes Zeichen für den Radverkehr in der Stadt. Nun gehe es nur noch um die Finanzierung.

