Dresden

Am Montag begannen in Klotzsche an der S-Bahn-Haltestelle Grenzstraße die Arbeiten für einen neuen Parkplatz nach dem Park-and-Ride-Prinzip. Der bestehende kleinere Parkplatz mit nur zehn Stellplätzen wird zurückgebaut und durch 38 Quer- sowie zwei Behindertenstellplätze ersetzt.

Außerdem werden Arbeiten am Gehweg und an Versorgungsleitungen vorgenommen. Die Baumaßnahmen werden bis zum 4. Dezember andauern und kosten die Stadt rund 150.000 Euro.

Von DNN