Klaus Vogel war länger als 30 Jahre Chef im Hygiene-Museum, als Vizedirektor und Direktor. Am Jahresende wechselt er in den Ruhestand. Die letzten Monate seiner Amtszeit ist er vielleicht ein gefragterer Gesprächspartner denn je, das Thema Corona-Pandemie scheint ja geradezu prädestiniert. Doch Vogel gibt offen zu, dass es auch ihm schwerfällt, Gründe, zum Beispiel für die Impfskepsis, genauer zu benennen. traf sich mit ihm zu einem Gespräch, das nicht so recht eine Bilanz sein kann – oder will. Vogel sprach vielmehr über seine Anfänge im Haus und dass die Reise des Hygiene-Museums vielleicht ganz anders hätte verlaufen können – aber auch über das Impfen und eine neue Mittelschicht.

Frage: Es ist ja durchaus etwas bitter für Sie, als Museumsdirektor auf der Zielgeraden coronabedingt in einem leeren Haus zu sitzen.

Klaus Vogel: Das Haus ist ja nicht ganz leer, die Objekte sind noch da.

Das Wichtigste fehlt – die Besucher

Aber das Wichtigste fehlt.

Das ist so, leider. Wir machen hier ja alles wegen der Menschen. Es ist umso bitterer, weil wir gerade eine neue Sonderausstellung zur Künstlichen Intelligenz eröffnet haben. Die Situation wiederholt sich da ein bisschen, bei der von uns konzipierten Landesausstellung „Boom“ zur Industriekultur 2020 war es auch schon so. Wir konnten sie aufmachen, aber nicht eröffnen, weil kaum Leute zusammenkommen durften. Eine absurde Duplizität. Aber toi, toi, toi: Wir haben hier im Haus mit Blick auf Corona keine ganz schlimmen Fälle. Und die Schließung des Museums? Da blieb uns gar keine andere Möglichkeit.

Da trifft der Begriff alternativlos zu.

Richtig. Selbst wenn manche Kultureinrichtungen stöhnen: Wir können uns da kein Sonderrecht herausnehmen. Deswegen protestieren wir auch nicht oder gehen auf die Straße. Und als öffentlich geförderte Institution sind wir außerdem noch relativ privilegiert, wenn ich da an Freiberufler, Gastronomie, Hotels oder Weihnachtsmarktbetreiber denke, die es viel stärker trifft. Dagegen geht’s uns Gold.

Keine Antwort auf mangelndes Vertrauen in Wissenschaft

Hygiene-Museum und Corona, das dockt ja thematisch an. Wie schauen Sie als langjähriger Direktor auf die Lage, auf die Impfquote? Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum so eine große Schar von Leuten kein oder zu wenig Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse hat?

Was mich noch mehr angreift als das: Ich habe keine wirklich gute Antwort, woran das liegen könnte. Da bin ich nicht der einzige, aber das macht es nicht besser. Das haben mich auch die New York Times oder der Deutschlandfunk gefragt. Ich weiß es aber letztlich nicht.

Da spielt ja auch die Frage hinein, warum sich derzeit nicht wenige Menschen ostentativ von der Demokratie abwenden. Wo es wiederum Überschneidungen gibt. Laut Umfragen sind unter den Ungeimpften etwa 50 Prozent AfD-Wähler, andere Protestparteien haben dort auch noch ein paar Prozente.

Aber warum werden gerade naturwissenschaftliche Erkenntnisse so wenig ernstgenommen?

Das liegt vielleicht auch an der Wissenschaft selbst und an der Wissenschaftsvermittlung.

Mängel in der Wissenschaftsvermittlung

Wobei die Vermittlung in den vergangenen anderthalb Jahren eine sprunghafte Entwicklung genommen hat.

Absolut. Mit Corona hat Wissenschaft in besonderer Weise versucht, sich zu erklären, mit Erfolg. Wobei das eben nicht heißt, dass auf einmal alle bekehrt werden. Wissenschaft hat sich als etwas Wachsendes gezeigt, das im Weitergehen Erkenntnisgewinn erzielt, auch wenn das vielleicht schwer zu begreifen ist, dass Wissenschaft nicht sofort die richtige Lösung hat, sondern die Dinge teilweise auch wieder über den Haufen wirft. All das zu vermitteln, hat Wissenschaft als System in den Jahren davor möglicherweise zu wenig beherzigt.

Der andere Punkt: Wissenschaft wird wohl auch zu sehr identifiziert mit dem politischen System, in dem wir leben. Wir beobachten ja eine Abkehr von demokratischen Prinzipien und Werten. Und mit Blick auf das Impfen stellt sich das für mich so dar: Wenn der Einzelne keine medizinischen Gründe dagegen vorbringen kann, ist die Verweigerung jede Menge Egoismus. Weil alles transparent erklärt wird zu diesem Thema. Die Möglichkeit, sich dazu über unterschiedlichste Medien zu informieren, ist so groß, wie sie noch nie war.

Zugänglichkeit ist dem Museum wichtig

Steckt dahinter auch eine Angst vor dem Akademischen, wie man es aus dem amerikanischen Raum schon seit längerer Zeit kennt?

Interessante Frage, die ich mir ähnlich stelle. Ist es eine Art Opposition gegen die Hegemonie einer neuen Mittelschicht, die sich vorrangig nicht durch Besitz definiert, sondern durch Wissen, polyglottes Verhalten, das Beherrschen der kulturellen Codes? Sie wird eventuell als eine abgehobene Schicht wahrgenommen, zu der man keinen Zugang hat oder gegen die man sich wehren will. Das kann ich mir durchaus vorstellen.

Und von dort der Bogen zum Deutschen Hygiene-Museum: Deswegen ist uns im Haus auch immer wichtig, dass wir zugänglich bleiben mit dem, was wir tun. Wenn wir hochkomplexe Themen haben, ist es schon unser Anspruch, alles so zu formulieren, dass wir nicht nur diese Schicht ansprechen, die sowieso in die Museen kommt. Es gelingt uns gut bei Kindern und Jugendlichen und ein bisschen auch bei den Erwachsenen. Da wissen wir, dass der Bildungsgrad erfreulicherweise niedriger ist als bei den Durchschnittsbesuchern deutscher Museen, wenn auch höher als der Schnitt der Gesamtbevölkerung.

Das Museum kennt sein Publikum

Woher wissen Sie das?

Wir haben vor etwa drei Jahren laufende Besucherbefragungen eingeführt, sehr professionell. Das ganze Jahr über, unregelmäßig, sodass wir ein relativ aussagekräftiges Ergebnis haben. Da wird auch nach dem Bildungsstand gefragt. Wir wissen ziemlich genau, wer unser Publikum ist. Die Schwelle, in ein Museum zu kommen, scheint bei uns also etwas niedriger zu sein. Und das bei dieser Ehrfurcht einflößenden, hoch aufragenden Wahnsinnsfassade (lacht).

Was hätte man im Museum trotzdem über die Jahre vielleicht anders machen können?

Nun, man hätte vielleicht schon 1991 ein anderes Museum draus machen können. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre.

In welcher Hinsicht?

Gesundheit wird von vielen Menschen immer noch als unsere Generalkompetenz betrachtet. Das bringt der Name des Museums mit sich. Der aber beschreibt etwas, das seit 1991 nicht mehr im Mittelpunkt steht. Nun geht es um den ganzen Menschen, seine Lebensweisen, um Zivilisation.

Der Name blieb doch die Themen veränderten sich

Hätte man das Museum damals also umbenennen sollen? Oder inhaltlich anders aufbauen müssen?

Dafür muss ich kurz zurückgehen ins Jahr 1990. Damals fiel die Entscheidung, die Gesundheitserziehung der DDR, also den bis dato zentralen Auftrag des Museums, in Dresden aufzulösen und sie komplett der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln zuzuschlagen. Das hätte die Chance mit sich gebracht, ein Gesundheitsmuseum draus zu machen. Doch für diese Idee hatte man sich damals den falschen Direktor und den falschen Vizedirektor ausgesucht. (Vogel spricht von Martin Roth und sich selbst. Anm. d. A.)

Der Name des Hauses also blieb, doch es wurde kein Gesundheitsmuseum. Was es wurde, das formierte sich erst noch: der Blick auf den Körper, auf den Menschen, auch der auf die Geschichte des Hauses.

Warum wurde es nicht umbenannt?

Ich stelle mal eine Gegenfrage: Wie hätte der neue Name denn sein können? Und Hygiene-Museum ist eine Marke, hat sogar ein eigenes Signet, das Auge.

Die Namensdiskussion ist abgeschlossen

Der Name birgt aber etwas Verwirrendes.

Tut er, ja. Außerdem: Deutsch. Hygiene. Museum. Das sind alles Angriffe für das unbewaffnete Auge. Die adäquate Übersetzung ins Englische ist übrigens noch viel schlimmer. (lacht)

Wir haben uns die Frage nach der Umbenennung in den Gremien x-mal gestellt. Uns ist aber nie etwas Besseres eingefallen. „Forum Mensch“? Können Sie vergessen, das ist völlig farblos. Auch von Agenturen kam nichts Gescheites. Unser Kuratorium hat uns dann in dieser Hinsicht mal die Leviten gelesen, weil mit einer Umbenennung auch eine Leugnung der komplizierten Geschichte des Museums einhergehen würde. Von Hygiene ist der Weg ja kurz zur Rassenhygiene. Und wer das so herleitet, liegt ja auch nicht verkehrt.

Diese Diskussion ist jedenfalls abgeschlossen. Und wir legen Wert darauf, auch immer den vollen Namen des Museums zu nutzen, das ist eben unsere Geschichte. Die jetzige Arbeit am Museum muss sich immer dem stellen, was früher war.

Wie steht es ums Finanzielle?

Lassen Sie uns zur jüngeren Vergangenheit kommen. Ist die finanzielle Situation des Hauses weniger angespannt als im Februar 2020, als wir zuletzt miteinander sprachen?

Sie hat sich nicht grundlegend gebessert seither. Doch wir haben immerhin zusätzlich Bundesmittel erhalten, aus dem Haushalt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. So konnten wir 2020 und 2021 jeweils 500 000 Euro bekommen, die uns natürlich extrem geholfen und unsere strukturelle Unterfinanzierung zumindest zeitweise kompensiert haben. Sie ist aber nach wir vor da. Unsere Mittel reichen nie aus, um Sonderausstellungen komplett zu finanzieren. Deswegen braucht es immer erhebliche Fördermittel. Wir spielen da jedes Jahr sechs- bis siebenstellige Summen ein, was viel ist für ein Haus dieser Größe, trotzdem kommt es zu Engpässen. Außerdem gibt es einen Sanierungsstau am Gebäude. Wir schieben da trotz Bundesförderung immer eine ordentliche Welle vor uns her. Dieses Problem muss ich leider an meine Nachfolgerin Iris Edenheiser übergeben. Ebenso wie die Bemühung, den Bund bei der dauerhaften Finanzierung des Hygiene-Museums stärker einzubinden. Darüber wird es sicher neue Gespräche geben.

Dazu kommen ja nun noch die Auswirkungen von Corona.

Das trifft uns gar nicht so. Alle Aufsichten und Überwachungsdienste sind bei uns schon lange outgesourct. Das hat den Effekt: Wird die Dienstleistung nicht abgefragt, muss sie auch nicht bezahlt werden. Das ist für die Mitarbeiter nicht schön, weil die dann meist in Kurzarbeit gehen, entlastet aber das Museum. Es gibt keine signifikanten Verluste, die Corona anzulasten sind. Wir kommen finanziell mit einem blauen Auge davon.

Nie gewechselt und froh darüber

Zurück zu Klaus Vogel als Direktor: Sie sind seit mehr als 30 Jahren am Haus. Martin Roth wechselte zu den Staatlichen Kunstsammlungen, dann nach London. Haben Sie nicht auch mal den Gedanken gewälzt wegzugehen?

Das ist komisch. Das frage ich mich selbst. Ich bin jetzt überrascht, dass es 30 Jahre geworden sind. Zwischendurch habe ich nicht mehr drüber nachgedacht.

(Überlegt kurz) Ich erzähle Ihnen jetzt mal was: Ich habe mich tatsächlich einmal in all den Jahren woanders beworben. Ich sage nicht wo. Gleichzeitig habe ich es aber wohl gar nicht gewollt, denn ich habe die Bewerbungsunterlagen einen Tag zu spät weggeschickt.

Alles in allem war das hier viel zu interessant, wenn ich allein an die ganzen Sonderausstellungen denke. Da kommen ja manchmal auch richtige Querköpfe ins Haus, bundesweit, international. Das ist wie eine Operninszenierung, die sie sich von irgendwoher holen, mit irren Leuten. Dazu kam die Sanierung des Hauses, die über eine lange Zeit lief, mit einem genialen Architekten Peter Kulka. Es ist hier einfach nie langweilig geworden. Wenn ich da an andere Häuser denke, bin ich gottfroh, hier gewesen zu sein. Allein die Freiheit der Themensuche... Und nicht zuletzt, ohne Übertreibung, ein super Team. Ich bin ein Universaldilettant, aber wir haben hier erstklassige Leute. Das Haus hat übrigens auch eine enorme Haltekraft. Es gibt Kollegen, die sind 40 Jahre hier.

Pläne für den Ruhestand

Und nun der Ruhestand: Bleiben Sie beratend tätig?

Ich werde mich erstmal hüten. Es gibt zwar noch einen Vertrag für eine Übergangszeit, aber danach werde ich mich auf Abstand begeben und aus der Ferne interessiert zuschauen.

Bekommen Sie eigentlich eine Eintrittskarte auf Lebenszeit als scheidender Direktor?

Die kriegt nicht nur der Direktor, sondern jeder Angestellte, der verabschiedet wird: die goldene Eintrittskarte, die aber eher gelb ist.

Worüber haben Sie im Lauf der Jahre am meisten gestaunt?

Dass aus einer flüchtigen Idee irgendwann eine dreidimensionale Ausstellung entsteht, mit Farben, Exponaten, Licht, einer Architektur, manchmal sogar Gerüchen. Dieser Wandlungsprozess – vom Gedanken zum Wort zum Konzept zum Plan zur fertigen Ausstellung – macht ungeheuer Freude. Einer der wahnsinnigsten Momente ist der, wenn in der Ausstellung noch gewerkelt wird und die Lichtleute kommen. Dann heißt es irgendwann: Arbeitslicht aus, Ausstellungslicht an. Und auf einmal ist das keine Baustelle mehr, sondern eine Ausstellung. Da läuft es mir immer wieder kalt den Rücken runter.

Welches Thema hätten Sie gern noch bearbeitet und ist Ihnen dann aber durch die Lappen gegangen?

(Pause. Er steht auf und geht zum Fenster, schaut hinaus.) Puh. Oh Gott, es sind so viele. Wir haben eine Longlist, wo wir alle Themen aufschreiben. Von dort wandern dann welche auf die Shortlist, werden irgendwann umgesetzt – oder wandern wieder zurück. Da gab es manches, wo mich die Kollegen überzeugten, dass sei keine gute Idee. Auch wenn mir gerade kein Beispiel einfällt.

Später schickt Klaus Vogel noch eine Mail, in der er schreibt: „Es gibt durchaus ein paar Themen, bei denen ich meine Kolleginnen und Kollegen in der Planungsrunde nicht überzeugen konnte, zum Beispiel eine große Ausstellung zum Thema Handwerk, in dem so viel Anthropologisches steckt, aber auch Ökonomie und Geschichte und vieles, vieles mehr, Körperbezug sowieso. Mit dem Wohnen hätte ich mich noch gerne beschäftigt, mit der Institution Schule – und mit dem Ich, also dem Ich-Bewusstsein und dem Rationalismus, im Modus kritischer Sympathie.“

Man darf schlussfolgern, dass ihm nicht langweilig wird. Seinen baldigen ehemaligen Kollegen wohl auch nicht.

