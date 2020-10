Dresden

Am morgigen Freitag wird in Dresden wieder in etlichen Kindertageseinrichtungen gestreikt. Viele Eltern haben sich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen um alternative Betreuungsmöglichkeiten gekümmert, manche haben auch freigenommen oder die Kinder an die Großeltern „verkauft“.

Der Zoo Dresden hat sich des Themas ebenfalls angenommen und lädt alle aufgrund des Streiks verhinderten Kita-Besucher zu einem kostenfreien Rundgang im Zoo ein. Wie Sprecherin Kerstin Eckart mitteilte, müssen nur die Begleitpersonen Eintritt zahlen. Ein Nachweis, dass das Kind eine vom Streik betroffene Kita besucht, ist nicht notwendig.

Im Zoo ist ein Einbahnstraßen-System eingerichtet, damit sich die Gäste nicht zu nah kommen. Masken sollten nur in Gebäuden getragen werden. Die Tierhäuser und der Streichelzoo haben geöffnet, Tierpflegertreffpunkte und kommentierte Fütterungen entfallen aber weiterhin.

Von fkä