Dresden

Seit Monaten gibt es auf dem Neumarkt eine Baustelle, das Pflaster ist aufgerissen, Rohre liegen frei. Nur selten ist mal jemand zu sehen, der etwas macht.

Jetzt, da die Gaststätten und Cafés ihre Außenplätze wieder bewirtschaften dürfen und sich der Platz belebt, fällt die Baustelle natürlich mehr Menschen ins Auge, die sich fragen, was es wohl damit auf sich hat. „Die Baustelle sieht größer aus, als sie eigentlich ist“, sagt Andrea Knabe, Centermanagerin des Quartiers an der Frauenkirche (QF).

„Pandemiebedingte Verzögerungen“ und schlechtes Wetter

Die QF Quartier an der Frauenkirche GmbH & Co. KG ist für die Baustelle verantwortlich. „In der Verbindungsfuge zwischen unserer Tiefgarage und der des Hotels Steigenberger gab es bei stärkeren Regenfällen Stellen, wo das Wasser reingelaufen ist. Wir haben jetzt die Schließzeiten aufgrund der Coronapandemie genutzt, um das in Ordnung zu bringen.“

Eigentlich sollte die Baumaßnahme, die Anfang März startete, nach fünf, spätestens sechs Wochen abgeschlossen sein, erzählt Andrea Knabe. Aber wegen des kalten, nassen Wetters und „pandemiebedingten Verzögerungen“ seien die Arbeiten immer noch nicht fertig. Weil drei Grundstückseigentümer in die Sache involviert sind, bräuchten zudem Abstimmungen immer eine gewisse Zeit, erklärt Andrea Knabe.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Im Juni sollen die Pflasterarbeiten beginnen, und voraussichtlich bis Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein“, gibt die Stadtverwaltung Auskunft zu der Baustelle.

Andrea Knabe hofft, dass die Maßnahme schon eher Geschichte ist und die Absperrungen wieder verschwinden können.

Von Catrin Steinbach