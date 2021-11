Dresden

Wo im Sommer noch Ruderboote über den Carolasee fuhren und die Menschen am Ufer des kleinen Sees im Großen Garten spazieren gingen, ist jetzt im Herbst die Stimmung von vor wenigen Monaten nur noch zu erahnen. Das kleine Haus am See, in dem es sonst immer möglich war an warmen Sommertagen ein Boot auszuleihen und einen Imbiss zu sich zunehmen, liegt verlassen da. Das Tor ist verschlossen und hinter den Fenstern ist es dunkel.

Noch keine langfristige Planung

Auf Anfrage der DNN beim Schlösserland Sachsen stellt sich heraus, dass der Pachtvertrag zwischen dem Bootsverleih am Carolasee und den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen am Montag beendet wurde.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Pressesprecher Uli Kretzschmar mitteilt, könne der Pachtvertrag aus verschiedenen Gründen nicht verlängert werden. Unter anderem seien Bauarbeiten an der Anlage notwendig, denn diese befinde sich derzeit nicht in einem verkehrssicheren Zustand.

Lesen Sie auch Der Schwan vom Carolasee ist eine Rarität

Wie es weitergehen soll, darüber werde gegenwärtig diskutiert, weshalb Schlösserland noch keine Auskünfte über endgültige Pläne machen könne. Seit vielen Jahren lädt der Carolasee im Sommer zum Rudern und im Winter zum Schlittschuhlaufen ein. Was mit dem beliebten Ausflugsziel der Dresdner passiert, wird sich noch zeigen.

Von cs