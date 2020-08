Dresden

Die Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag) muss die Fernwärmebrücke über die Bahngleise im Bereich der Zwickauer Straße erneuern. Die Deutsche Bahn plant in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof eine groß angelegte Erneuerung ihrer Gleisanlagen, Oberleitungen und Ingenieurbauwerke. Bevor diese Arbeiten beginnen, soll die sogenannte „ Falkenbrücke“ von der Drewag umgebaut werden. So steht es in der Bekanntmachung des Planfeststellungsverfahrens, das die Landesdirektion Sachsen jetzt eingeleitet hat.

Der Umbau der Falkenbrücke weckt beim ADFC Dresden Hoffnungen. „Es wäre die ideale Gelegenheit, die Brücke um einen Radweg zu ergänzen“, glaubt ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert. Mit einer fahrradtauglichen Falkenbrücke könnte eine sehr gute Radverbindung über die Zwickauer Straße in die Innenstadt entstehen. „Auf diese Verbindung warten die Radfahrer im Dresdner Süden schon lange“, so Seifert.

Drewag : Technisch nicht möglich, Brücke mit dem Fahrrad zu erreichen

Die Finanzierung dieses Projektes wäre kein Problem, glaubt der ADFC-Geschäftsführer. Die Fördermitteltöpfe für Radverkehrsprojekte 2021 beim Land und neuerdings auch beim Bund seien gut gefüllt.

Stephan Hönigschmidt von der Drewag erklärte auf Anfrage der DNN, dass es keine Überlegungen gebe, die Brücke um einen Geh- und Radweg zu ergänzen. „Es ist technisch nicht möglich, die Brücke mit dem Fahrrad zu erreichen. Es gibt nur auf einer Seite einen Zugang und auch der erfolgt über eine Leiter“, so die Auskunft der Drewag.

SPD-Stadtrat Stefan Engel will sich damit nicht zufriedengeben. Er verweist darauf, dass bei der Debatte um eine Radverbindung zwischen Plauen und der Innenstadt auch ein Wiederaufbau der Falkenbrücke zur Querung der Bahnanlagen diskutiert worden sei. Die Stadtverwaltung habe auf einen umfassenden Abstimmungsbedarf mit der Deutschen Bahn und hohe Kosten verwiesen. Die Pläne der Drewag hätten in der Debatte aber keine Rolle gespielt, kritisiert der SPD-Verkehrspolitiker.

Falkenbrücke 1965 gesperrt und abgerissen

Engel will nun von der Verwaltung wissen, ob die Rohrbrücke zur Radverkehrsverbindung aufgerüstet werden kann und mit welchen Kosten das verbunden wäre. Für ihn stellt sich die Frage: „Inwieweit stimmt sich die Stadtverwaltung regelmäßig mit den kommunalen Unternehmen ab, um die Umsetzung von wichtigen städtischen Planwerken wie dem Radverkehrskonzept abzusichern?“

Die Falkenbrücke war Teil der Verbindung vom Sternplatz über die Falkenstraße und die Zwickauer Straße nach Plauen. Sie wurde 1965 gesperrt und abgerissen.

Von Thomas Baumann-Hartwig