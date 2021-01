Das Katzenhaus in Dresden-Luga nimmt verstoßene, zurückgelassene oder aus unzähligen anderen Gründen abgegebene Samtpfoten auf. Die sind jetzt besonders gefragt. „Kaum bekommen wir Tiere, dauert es gar nicht lange und sie werden in ein neues Zuhauses abgeholt“, so Ute Gernreich vom Katzenhaus. Sie sieht die Ursache darin, dass wegen Corona jetzt viele zu Hause sind.