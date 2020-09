Dresden

An der Karcherallee ist am Mittwochmorgen ein Wasserrohr geborsten. Die Straße musste in Höhe der Winterbergstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei bittet derzeit ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Auch im Großen Garten steht Wasser. Quelle: Tino Plunert

Teile der Straße und ein Abschnitt des Großen Gartens stehen unter Wasser. Wie lange die Schadensbeseitigung dauern wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Drewag-Sprecherin Nora Weinhold findet aktuell eine Begehung statt, um das Ausmaß des Schadens einzuschätzen. Mit Versorgungsausfällen sei nicht zu rechnen.

Von fkä