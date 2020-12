Dresden

Corona bringt das Krematorium in Tolkewitz an die Grenzen der Aufnahmekapazität. Das teilte die für das Friedhofs- und Bestattungswesen zuständige Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) auf Anfrage der DNN mit. „Mit Beginn der vergangenen Woche hatten sich die Anlieferungen durch Bestatter aus Dresden und den umliegenden Landkreisen auf mehr als 100 Verstorbene täglich beschleunigt. Das sind etwa doppelt so viele Verstorbene täglich wie normalerweise üblich.“

Zwei von vier Ofenlinien waren ausgefallen

Hinzu kam: In den vergangenen Wochen waren zwei von vier Ofenlinien im Krematorium ausgefallen. Bei einer Anlage mussten die sogenannten Wärmetauscher nach langjähriger Nutzung ausgetauscht werden. Das sei inzwischen geschehen. „Die vierte Ofenlinie kann jedoch voraussichtlich erst im neuen Jahr wieder funktionstüchtig sein“, so Jähnigen.

Auch mit der vollen Anzahl von Verbrennungsstrecken könne die derzeitige Anzahl an Verstorbenen nicht tagesaktuell in Dresden eingeäschert werden. Das Krematorium bewältige die Situation durch Veränderungen in den Betriebsabläufen und in Zusammenarbeit mit anderen Bestattern sowie Krematorien in Sachsen und weiteren Regionen. So würden private Bestattungsunternehmen vermehrt eigene Kühlkapazitäten für die Toten nutzen. Zahlreiche Einäscherungen hätten in weiter entfernt liegenden Orten stattfinden können, so Jähnigen. „Damit ist es uns kurzfristig gelungen, die Situation zu entspannen.“

Zahl der Verstorbenen wird weiter zunehmen

Durch die hohe Übersterblichkeit wegen Corona und die schwierige pandemische Situation gehe der Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen davon aus, dass die tägliche Zahl der Verstorbenen bis in den Januar hinein weiter zunehmen wird. „Daher prüft das städtische Bestattungswesen beständig weitere Möglichkeiten zur Lagerung von Särgen, die die Kremierung zugleich nicht verlangsamen“, erklärte die Bürgermeisterin.

Hallen und Räume am Krematorium werden als Lager genutzt

Hallen und Räumen, die sich im unmittelbaren Umfeld des Krematoriums befinden und bisher anders genutzt wurden, sollen zur Lagerung von Särgen genutzt werden. „Für solch eine kurzzeitige Zwischennutzung muss eine Temperatur unter 10 Grad gegeben sein, dies ist in den Räumen und Hallen gegeben.“ Die Zeitdauer zwischen der Anlieferung eines Verstorbenen durch den Bestatter und der Einäscherung betrage derzeit zwischen anderthalb und zwei Wochen. „Das Vorgehen im Krematorium ist vergleichbar mit dem Handeln anderer Krematorien in Sachsen. Das Städtische Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden steht mit diesen im ständigen Austausch, um Kapazitäten zu steuern und Einäscherungen gegebenenfalls andernorts durchzuführen“, sagte die Bürgermeisterin.

In ganz Sachsen gibt es nach Angaben der Bestatterinnung zehn Krematorien mit rund 1700 Kühlplätzen. Die seien im Moment ausgelastet. Normalerweise brauche man von der Einlieferung ins Krematoriums bis zur Einäscherung fünf Tage, derzeit seien es zehn.

Standesamt richtet Rufbereitschaft ein

Wegen der besonderen Lage richtet das Standesamt, Sachgebiet Geburten und Sterbefälle, zu Heiligabend und am 27. Dezember eine Rufbereitschaft für das Gesundheitsamt ein. Bestattungsunternehmen könnten sich im Fall von spontan ansteigenden Covid-Sterbefällen dann an das Gesundheitsamt wenden, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Standesämter in Sachsen stellen derzeit einen vorläufigen Bestattungsschein aus, damit es nicht zu weiteren Verzögerungen bei der Einäscherung komme, so die Bestatterinnung.

Von Thomas Baumann-Hartwig