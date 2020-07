Dresden

In den nächsten Tagen könnten mehrere Kampf-Hubschrauber der US-Armee über Dresden kreisen. In der Zeit vom 13. bis zum 20. Juli werden rund 20 Helikopter auf ihrem Weg zu Übungsflügen in der sächsischen Landeshauptstadt betankt, wie die US-Armee am Freitag mitteilte.

Sie gehören zu einer Flotte von rund 60 Helikoptern, die von Frankreich aus auf den Weg zu Übungsformationen in Polen, Deutschland und Lettland starten. Dresdner müssen deshalb in der kommenden Woche in der Zeit zwischen sechs Uhr morgens und neun Uhr abends mit Überflügen rechnen, am Wochenende soll es allerdings keine Flüge geben.

Von dpa