Der diesjährige Sommer bringt nicht nur knackige Temperaturen, sondern auch die eine oder andere kulinarische Überraschung. So poppte unlängst das Bistro Klara – sonst beheimatet im „Kleinen Haus“ an der Glacisstraße – in der Kantine der Semperoper auf. „Klara goes Oper“ heißt daher auch das Restaurant auf Zeit, das seit dem 21. Juli seine Gäste während der Sommerpause mit ausgesuchten Leckereien verzaubern möchte.

Grund genug, das sommerliche Pop-Up-Konzept von Spitzenkoch Stefan Hermann auf Herz und Nieren zu testen. Von Dienstag bis Sonntag gibt es zwischen 11 und 15 Uhr eine täglich wechselnde Mittagskarte, die jeweils zwei Gerichte für unter 6 Euro bietet.

Klassische Hausmannskost und leichte Sommergerichte

Das Angebot lässt sich hören. Klassische Hausmannskost wie Königsberger Klopse wechseln sich in dieser Woche ab mit leichten Sommergerichten wie Couscous mit Minzjoghurt und Falafel oder Hähnchenbrust mit Salbeignocchi und Tomatensugo – zur Auswahl steht immer auch ein vegetarisches Gericht.

Wir entscheiden uns dennoch für das Angebot der Abendkarte und kehren am Nachmittag bei Klara ein. Ein bisschen schwer zu finden ist die Kantine der Semperoper, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss. Die Beschilderung könnte hier buchstäblich wegweisender sein.

Auf den Tischen wird auf die „freundliche Selbstbedienung“ verwiesen – also geht es zunächst hinein zum Bestellen. Dort umweht uns ein durchaus „kantiniges“ Flair – was allerdings durch die äußerst zuvorkommende Bestellannahme charmant aufgefangen wird. Wir entscheiden uns für Flanksteak mit Artischocken-Bohnengemüse und Rosmarinkartoffeln (19 Euro) sowie Poularde mit Polenta und geschmortem Kopfsalat. Dazu wählen wir angesichts der hohen Temperaturen ein Glas kühlen Rosé (6 Euro für 0,2 Liter).

Blick auf das Idyll des Zwingerteichs

Die Frage nach dem gewünschten Garpunkt wird nicht gestellt – wir lassen uns ausnahmsweise mal überraschen. Dafür gibt’s ein bisschen Hintergrundwissen zum Wein on top. Bezahlt wird direkt bei der Bestellung, an Besteck sollte man ebenfalls selbst denken, will man sich einen erneuten Gang in den Gastraum sparen.

Wir finden ein Plätzchen auf der lauschigen Terrasse und genießen den herrlichen Blick auf das Idyll des Zwingerteichs – eine Aussicht übrigens, die sonst den Schauspielern und Mitarbeitern der Semperoper vorbehalten ist. Serviert wird das Mahl dann vom Servicepersonal direkt am Tisch – versehen mit äußerst freundlichen Appetitwünschen.

Flanksteak mit Artischocken-Bohnengemüse und Rosmarinkartoffeln. Quelle: Kaddi Cutz

Appetit haben wir natürlich mitgebracht und machen uns mit Freude ans Werk. Keine böse Überraschung bietet das Flanksteak: Perfekt medium gebraten präsentiert es sich in ansprechenden Tranchen auf einem Bett aus Artischocken und verschiedenen Bohnen. Die Rosmarinkartoffeln passen hervorragend zu dieser sättigenden, aber dennoch leichten Komposition. Insgesamt ein feines Gericht, das die Jahreszeit vortrefflich abbildet, allerdings auch nicht übermäßig kreativ daher kommt.

Mit Stefan Hermann Spitzenkoch am Werk

Originell hingegen der geschmorte Kopfsalat, der zur zarten Poularde und einer wunderbar cremigen Polenta gereicht wird. Ohne seine Leichtigkeit zu verlieren ist das geschmorte Blattgrün eine echte Alternative zur kalten Darreichungsform und einfach mal was anderes.

Nicht zu leugnen ist, dass hier mit Stefan Hermann ein Spitzenkoch am Werk ist, der sein Handwerk mehr als beherrscht. Auch das überrascht wenig, zeichnete Hermann schließlich auch für das „William“ im Staatsschauspiel sowie das Sternerestaurant „bean& beluga“ verantwortlich. Die Gastronomie am Weißen Hirsch musste Hermann zwischenzeitlich aufgeben, auch für „Klara“ und „William“ ist zum Ende der Spielzeit Schluss. Der 49-jährige Koch ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Standort zwischen Weißem Hirsch und Hechtviertel.

Angebot bis zum 22. August

Unser Fazit: Das Kantinenumfeld erfährt einen gekonnten Stilbruch durch das aufmerksame Servicepersonal und die äußerst ansprechend angerichteten Speisen, doch das Gefühl eines Restaurantbesuchs mag trotzdem nicht so richtig aufkommen. Empfehlen können wir die getesteten Gerichte vorbehaltlos. Diese im Innenraum einzunehmen, wollen wir uns aber nicht so richtig vorstellen, gleichwohl dieser sauber und einladend ist.

Bei gutem Wetter auf der Terrasse lässt es sich hingegen wundervoll genießen – was nicht zuletzt auch an der sensationellen Aussicht liegt. Es lohnt sich also, die Zeit bis zum 22. August für das ein oder andere Mittagspäuschen in Klaras Pop-Up-Restaurant auf der Terrasse zu nutzen. Das stetig wechselnde Angebot verlockt zum Wiederkommen und Ausprobieren – und reißt auch kein allzu großes Loch ins Portemonnaie.

bis 22. August, Di.–Fr. 11– 19 Uhr, Sa. 15–20 Uhr; Wochenkarte 11–15 Uhr

Von Kaddi Cutz