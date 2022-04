Dresden

Im Wein liegt nach landläufiger Meinung die Wahrheit – das Zentrum des Rebensafts indes liegt in der Dresdner Neustadt. Dort hat Sommelièr Jens Pietzonka 2015 an der Ecke Hoyerswerdaer Straße/Tieckstraße seine Weinzentrale eröffnet und diese ist seither an fünf Abenden die Woche beliebter Anlaufpunkt für alle, die in entspannter Atmosphäre ein Glas (oder auch mehrere) genießen möchten.

Rund 400 verschiedene Weine, vorwiegend aus Europa und Deutschland, hat Pietzonka im Sortiment – und aus Erfahrung kann ich sagen, dass es fast schon unheimlich ist, wie er es dennoch immer wieder schafft, bei Unentschlossenheit anhand eines kurz eingeholten Stimmungsbildes den für diesen Moment exakt richtigen ins Glas zu bringen. Immer mal gab es außerdem auch einen Koch in der Weinzentrale, gereicht wurden meist schmackofatze Kleinigkeiten.

Der neue Koch hat Erfahrung

Nach der lockdownbedingten Durststrecke, während derer die Weinzentrale mit Tresenskype (u.a. mit Günther Jauch), Liefertaxi und anderen originellen Ideen den Kontakt zur großen Stammgästeschar hielt, gönnte sich Pietzonka im November wieder kulinarische Unterstützung. Seither bespielt sein langjähriger Freund und Wegbegleiter Sebastian Roisch eine wöchentlich wechselnde Karte und diverse Specials. Der gebürtige Freitaler kochte unter anderem schon im Berliner Adlon und war zuletzt Küchenchef im hippen Frankfurter Hotspot-Restaurant Zenzakan. Höchste Zeit also, zu einem offiziellen Testbesuch in die Weinzentrale einzufallen.

Im Schlepptau: Ein mittelaltes Damen-Trio aus meiner niedersächsischen Heimat. Am Montagabend ist der Laden gut gefüllt und steht wie immer im Zeichen eines bewährten Weinguts oder eines jungen, deutschen Winzers. Gut, dass wir reserviert haben, denn die für heute angesetzte Riesling-Vertikalprobe vom Niersteiner Hipping 2016 findet offenbar großen Anklang. Die reguläre Karte ist einem Themenspecial gewichen, Koch Sebastian hat stattdessen ein passendes Drei-Gang-Menü kreiert. Zum Preis von 39 Euro gibt es Tuna-Tataki mit Avocado und Cracker, gegrillten Steinköhler mit Riesling-Bohnen-Cassoulet und als dritten Gang Coq au Riesling mit Pane Maggiore. Den 5-er-Flight Hipping ( je 0,05 Liter – irgendwie hat es Pietzonka geschafft, für diesen Themenabend einige wenige Flaschen dieses längst vergriffenen Jahrgangs zu organisieren) – gibt es ebenfalls für 39 Euro. Ich entscheide mich für das Bundle (Menü und Flight für 75 Euro). Die Damen-Begleitung wirft einen Blick in die etwas abgespeckte Karte.

Normalerweise stehen wöchentlich wechselnde acht bis neun Gänge zur Auswahl, die nach Lust, Laune und Appetit als einzelner à-la-Carte-Gang (ab 15,50 Euro) geordert werden können oder sich zu einem mehrgängigen Menü kombinieren lassen. Zusätzlich zur normalen Karte gibt es wochentagspezifische Specials wie handgeschnittenes Rindertatar am Dienstag, einen Austern-Mittwoch, Tasting-Menü am Donnerstag und Wine&Dine am Freitag.

Als Service des Hauses steht die dazu empfohlene Weinsorte direkt unter jedem Gang, jedoch hält man in der Weinzentrale nicht viel von Dogmen und verzichtet auf belehrenden Input zur Glaswahl oder Passgenauigkeit, auf Wunsch geben Jens und seine rechte Hand Jana Schüller (meist im gar treffenden „Lieblich“-Shirt) gern ihr über Jahre gesammeltes, umfangreiches Wein-Wissen zum Besten. Für dieses wurde Pietzonka bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2018 mit dem VDP-Traubenadler, jüngst kürte ihn zudem das Magazin Rolling Pin zum Sommelièr des Jahres 2021/22.

Die Entscheidung des Trio Infernale fällt zunächst auf eine Flasche Rosa Schuh (0,75 Liter für 25 Euro). dazu gibt’s Fenchel-Oliven-Salat mit Salami Pikante (13,50 Euro) und den Käser-3er mit zweierlei hausgemachtem Dip und Brot (12,50 Euro). Flugs können wir auf den Abend anstoßen und erhalten auch schon die erste feste Nahrung.

Der Fenchel-Oliven-Salat ist nicht ohne Grund ein Dauerbrenner

Mein Thunfisch begeistert auf ganzer Linie, fein angegrillt und gewürzt mit nahezu rohem Kern – kein Problem dank Sashimi-Qualität- passt er nicht nur vortrefflich zum Wein sondern auch zur frischen Avocado. Der Cracker macht mächtig Krach und cruncht – auch die Damen sind angetan vom Probierhappen, den ich gnädig gewähre. Der Fenchel-Oliven-Salat – seit Sebastians Start der Dauerbrenner auf der Karte- toppt das jedoch noch. Dazu gibts scharfe Spianata, mit der Retro-Maschine dünn aufgeschnitten, und knuspriges Pane Maggiore vom Dresdner Backhaus. Die einhellige Meinung: „Hammer!“.

Gebratene Regenbogenforelle, Räucherkartoffeln, Porree, grüner Spargel (23,50 Euro ), im Hintergrund abgeflammte Japanische Muschel, Ponzu-Trüffelmarinade und Edamame /14,50 Euro als Vorspeise) (im Hintergrund) Quelle: Anja Schneider

Mein zweiter Gang überzeugt ebenfalls, zwar ist der Pollack nicht unbedingt mein allerliebster Fisch, ist aber gut gemacht und auf den Punkt gegart. Das mit Kartoffelwürfeln und Speck angereicherte Cassoulet lässt mich ebenfalls meine nicht allzu innige Bohnenliebe fast vergessen, erneut matcht auch der Wein.

Parallel dazu trifft der Käse-3er auf das Damen-Trio. Das macht lange Gesichter, von einem früheren Besuch ist es noch den üppig bestückten Käseteller gewöhnt. Dagegen präsentiert sich der jetzt eher übersichtlich, ist aber auch nicht unbedingt zum Teilen für so viele Personen gedacht. Zum Pane Maggiore gibt es zwölf Monate gereiften Peitinger Hartkäse aus Oberbayern, mit Mascarpone und schwarzem Trüffel gefüllten Camembert und Urstromer Weißkäse, dazu Quitten- und Cassis-Ingwer-Dip. Geschmacklich sensationell (ich darf probieren), Pietzonka bezieht seinen Käse ausschließlich von Käse-Koryphäe Fritz Blomeyer aus Berlin – nach Meinung der Damen hätte es auch deshalb aber gern mehr sein dürfen.

Seit November schwingt Sebastian Roisch das kulinarische Zepter in der Weinzentrale Quelle: Anja Schneider

Gut, dass ich noch einen dritten Gang erwarte. Das Beste kommt wie so oft zum Schluss, das Coq au Riesling begeistert mit superzartem Fleisch, selbst der sich unweigerlich aufdrängende Gedanke an Til Schweiger vermag die Freude nicht zu trüben. Weil es sich so schön sitzt, findet noch eine weitere Flasche Rosé an unseren Platz, auf Empfehlung von Jana diesmal von der Winzerin Lisa Brunn (32 Euro für 0,75 Liter) – dieser Pfeil trifft ins Schwarze und bietet den perfekten Ausklang eines rundum schönen Abends – und ein bisschen Wein für zu Hause wandert auch noch in die Tasche.

Adresse Hoyerswerdaer Str. 26, 01099 Dresden, Tel. 0351 89 96 67 47 Konzept Wohlfühlen, ankommen, genießen – wie im eigenen Wohnzimmer Extras Elbzentrale im Juli und August, Montags Vertikalproben klassischer Weingüter oder Tastings mit jungen Winzern, Dienstags Tatar-Tag (nur auf Vorbestellung), Mittwochs Austern und Champagner, Donnerstags Probier-Menü für 39 Euro inkl. kleiner Weinbegleitung, Freitags Wine&Dine mit 4-Gang-Menü für 40 Euro, vierteljährlich steigt die Weinparty Tanzzentrale, Offline- und Onlineshop. Geöffnet Mo. von 17 bis 23 Uhr, Di. bis Fr. von 18 bis 23 Uhr Preise Hauptgerichte ab 10,50 Euro Gesamtnote (von max. 10) 9,2 Essen: 9 Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 10 ( 20 Prozent) Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit Es gibt immer einen Grund – heute ist wieder einer.

Von Kaddi Cutz