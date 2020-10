Dresden

Der auf regionale Produkte spezialisierte Dresden-Onlineshop.de hat am Montag den nach eigenen Angaben ersten „Virtuellen Weihnachtsmarkt“ Dresdens eröffnet. Das Angebot soll gerade in der Corona-Zeit mit vielen Unsicherheiten das traditionelle und für Sachsen typische Weihnachtsangebot ergänzen, sagt Betreiber Leopold Eißner.

Zusätzliche Verkaufsmöglichkeit für Händler und Produzenten

„Die Adventszeit wird in diesem Jahr anders ausfallen, als wir das kennen und schätzen. Weihnachtsmärkte werden nach Ankündigungen aus der Politik vielerorts eingeschränkt werden müssen und können nur unter strengen Hygieneauflagen stattfinden“, so Eißner.

Der „Virtuelle Weihnachtsmarkt“ wolle Händlern, die deshalb weniger Standplätze betreiben können, einen zusätzlichen Verkaufskanal bieten. Zum Start würden rund 20 Händler und Erzeuger ihre regionale Produkte aus den Bereichen erzgebirgische Volkskunst, Genuss, Wein und Spirituosen und nachhaltige Mode präsentieren. Insbesondere Jungunternehmer und kleine Manufakturen ohne eigenen Shop sollen angesprochen werden. Weitere Hersteller aus Sachsen seien willkommen, hieß es.

Angebot orientiert sich an traditionellen Weihnachtsmärkten

Eißner erklärt: „Zugleich möchten wir Kunden ansprechen, die möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr auf einen Weihnachtsmarktbummel verzichten müssen“. Das Sortiment im „Virtuellen Weihnachtsmarkt“ orientiere sich am Angebot traditioneller Weihnachtsmärkte und bestehe aus Produkten, die in Sachsen hergestellt werden. Der Betreiber weiß aber auch: „Uns ist bewusst, dass wir die Atmosphäre eines echten Weihnachtsmarktes nicht ersetzen können.“

Der virtuelle Marktplatz sei als Ergänzung geplant, nicht als Konkurrenz. Kurz nach der Freischaltung des Shops hätten erste Kunden bereits Räuchermännchen aus dem Erzgebirge bestellt - ganz ohne Werbung.

Künftig soll Angebot auch englischsprachig verfügbar sein

Um auch ältere Kunden zu erreichen, sei auf allzu viele Animationen verzichtet worden. Kommt das Angebot an, werde es im kommenden Jahr auch englischsprachig verfügbar sein.

Wie der Verband der erzgebirgischen Männelmacher auf DNN-Anfrage mitteilte, plane auch die Genossenschaft der Drechsler, Bildhauer, Holz- und Spielwarenhersteller in Seiffen einen virtuellen Weihnachtsmarkt speziell für erzgebirgische Volkskunst.

Plattform für traditionelle und innovative Erzeugnisse aus ganz Sachsen

Der Dresdner Leopold Eißner und sein Mitstreiter Johannes Rasch sind in der Dresdner Wirtschaft keine Unbekannten, sie engagieren sich in der Start-up-Szene und beraten Unternehmen insbesondere der IT-Branche. Den Onlineshop mit Dresden-Bezug haben sie vor einigen Jahren von einem Hotelier in der Landeshauptstadt übernommen.

Aus dem einstigen Souvenirshop machten die Jungunternehmer Schritt für Schritt eine Plattform für traditionelle und innovative Erzeugnisse aus ganz Sachsen.

Mehr als 1.000 Produkte von rund 70 Herstellern seien verfügbar. Dazu gehören auch die inzwischen legendären Frauenkirchen-Armbanduhren mit einem Original-Sandsteinfragment der alten Frauenkirche, mit deren Verkaufserlös die Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden unterstützt wird.

www.dresden-onlineshop.de

Von Lars Müller