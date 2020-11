Dresden

Wenn man ein Modell wie die Stadtbezirksverfassung einführt, sind Konflikte absehbar. Um sie zu entschärfen, gibt es die Ausgabenabgrenzungsrichtlinie, die klärt, welche Art Projekte die Stadtbezirke fördern dürfen und welche nicht. Die Grenzen zu ziehen, ist nicht immer einfach. So haben die Stadtbezirke das Recht, Dinge (mit) zu finanzieren, für die eigentlich die Stadt zuständig ist – um deren Priorisierung im Rathaus zu beeinflussen. Das nutzen sie erfolgreich, wenn es zum Beispiel um Baumpflanzungen geht, um die behindertengerechte Gestaltung von Bordsteinen oder die Einrichtung von Fußgängerüberwegen.

Unsensible Entscheidung in Cotta

Wenn ein Stadtbezirk jedoch Kraft seiner Wassersuppe gegen den ausdrücklichen Willen der Stadt handelt, stellen sich noch andere Fragen. Seit der Einführung der Stadtbezirksverfassung – was Dresden nicht hätte tun müssen – ist die „angemessene Höhe“ der Stadtbezirksbudgets, zu der sich die Stadt damit verpflichtet hat, in der Diskussion. Zehn Euro pro Einwohner waren es 2019, fünf Euro durch die Haushaltssperre 2020 und 8,80 Euro werden es nach der 12-Prozent-Kürzung des Haushalts 2021 sein. Auch 25 Euro waren schon in der Diskussion.

Lesen Sie auch

Im Rathaus wird man sich gut überlegen, ob man die Stadtbezirke mit Millionen-Budgets ausstattet, mit denen diese dann gegen zentrale Interessen der Stadt opponieren. Insofern hat der Stadtbezirksbeirat Cotta dem Modell mit seiner unsensiblen Entscheidung einen Bärendienst erwiesen. Auch in der Jugendarbeit gibt es sicher Projekte, deren Unterstützung durch die Stadtbezirke sinnvoll und erwünscht ist. Wegen eines Negativbeispiels jetzt bürokratische Hürden dafür aufzubauen, hieße deshalb vielleicht, das Kind mit dem Bade auszuschütten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Oberbürgermeister und die Stadtbezirksamtsleiter sollten sich mit dem Jugendhilfeausschuss an einen Tisch setzen und sich auf die Einhaltung fairer Spielregeln einigen. Denn ohne das Mindestmaß an Vertrauen, das Demokratie auch im Fall teils unterschiedlicher Interessen braucht, droht einer eigentlich guten und erfolgreichen Sache Schaden durch Unvernunft und Verärgerung bei den Beteiligten.

Von Holger Grigutsch