Das Vorhaben, in Dresden ein Jüdisches Museum zu errichten, ist ein Stück vorangekommen. Die Stadtbezirksbeiräte Neustadt, Pieschen und Altstadt billigten bei insgesamt nur einer Enthaltung den Entwurf für einen Antrag, den die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die Linke, SPD und FPD dazu gemeinsam im Stadtrat stellen wollen.

Der Antrag zielt auf ein Bekenntnis des Stadtrates zu den Bestrebungen der Jüdischen Gemeinden in Sachsen, ein solches Museum zu schaffen. Es solle ein öffentlicher, lebendiger Ort sein, der für den Publikumsverkehr gut zugänglich ist und auch bereits bestehenden Kulturinitiativen eine Bühne bietet, heißt es darin. Nach dem Willen der beteiligten Stadtratsfraktionen soll das Museum in Trägerschaft einer geeigneten Institution eine europäische Perspektive einnehmen, die Geschichte jüdischer Menschen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen erzählen und auch die Geschichte jüdischer Menschen im heutigen Polen und Tschechien dokumentieren. Der Oberbürgermeister soll beauftragt werden, dazu Gespräche mit dem Freistaat, dem Bund und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Sachsen zu führen.

Als Standort sind vor allem der Alte Leipziger Bahnhof und das Palais Oppenheim in der Diskussion

Den Standort für das Museum lässt der Antrag offen, als zu prüfen werden jedoch die historischen Gebäude des Alten Leipziger Bahnhofs sowie das Palais Oppenheim genannt. Beides Orte, die noch nicht nicht zur Verfügung stehen. Der verfallene Alte Leipziger Bahnhof muss noch restauriert, das Palais Oppenheim soll erst noch nach alten Plänen wiederaufgebaut werden. Vor allem über diese Orte gab es im Stadtbezirksbeirat Altstadt eine Debatte, die zeigt, dass die Sache nicht so einfach werden wird, wie die einmütige Zustimmung vielleicht vermuten lässt.

Weiter große Vorbehalte gegen Alten Leipziger Bahnhof

Gegen den Alten Leipziger Bahnhof hatte es bereits Proteste aus der Jüdischen Gemeinde gegeben. Auch die anwesenden Stadtbezirksbeiräte der Linken und der AfD sprachen sich gegen ein Museum dort aus. Esther Ludwig, die für die Linke im Stadtbezirksbeirat Altstadt sitzt, schlug vor, das Palais Oppenheim oder einen anderen gleichwertigen Ort schon in dem Antrag dem Alten Leipziger Bahnhof vorzuziehen. Denn der sei zu eng nur mit der Deportation jüdischer Menschen während der Naziherrschaft verbunden und fokussiere deshalb zu stark auf diesem Teil der langen Geschichte jüdischen Lebens in Dresden.

Die Stadtbezirksbeiräte verwarfen schließlich einen Änderungsantrag und stimmten dem ursprünglichen Entwurf zu. FDP-Stadtrat Robert Malorny der extra von der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung zum Stadtbezirksbeirat geeilt war, hatte zu vor an sie appelliert, die Sache nicht schon an der Standortfrage scheitern zu lassen. So hatte er bereits beim Zustandekommen des interfraktionellen Antrags argumentiert. Man dürfe nicht den vierten Schritt vor dem ersten diskutieren, sagte er den DNN. Erst einmal komme es auf ein breites Bekenntnis der Stadt Dresden zu einem Jüdischen Museum an, das für ganz Mitteldeutschland und auch die Nachbarländer Polen und Tschechien Bedeutung haben soll. Dresden sei wegen der Verbindung zur Landespolitik und der Nähe zum Dreiländereck ein idealer Standort.

FDP-Stadtrat: Standortsuche zurzeit nicht der wichtigste Schritt

Vor der Standortsuche für das Museum in der Stadt, so Malorny, seien erst einmal deren Bekenntnis zum Museum, Gespräche mit dem Freistaat, den Jüdischen Gemeinden und weiteren Akteuren sowie die Suche nach einem geeigneten Träger wichtiger.

An der Standortfrage wolle auch sie die Sache nicht scheitern lassen, sagte Esther Ludwig den DNN, sie habe aber die Befürchtung, dass die Chancen für ein Jüdisches Museum an anderer Stelle in Dresden sinken würden, wenn am Alten Leipziger Bahnhof erst einmal ein Ort des Gedenkens geschaffen würde. Denn in dem Antragsentwurf wird auch vorgeschlagen, am Alten Leipziger Bahnhof unabhängig vom Standort des zu gründenden Museums einen angemessenen Erinnerungsort zum Gedenken an die Schoa zu errichten.

So weit liegen Ludwig und Malorny aber gar nicht auseinander, denn auch für die FDP-Stadtratsfraktion ist laut Malorny das Palais Oppenheim der Favorit. Die Freien Demokraten könnten allerdings auch mit einem Jüdischen Museum auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs leben.

Über den interfraktionellen Antrag muss nun noch im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Liegenschaften sowie federführend im Ausschuss für Kultur und Tourismus beraten werden, bevor er im Stadtrat auf die Tagesordnung kommt.

Von Holger Grigutsch