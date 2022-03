Dresden

Die Jüdische Gemeinde Dresden hat mittlerweile mehrere Dutzend Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die meisten seien vorerst privat untergebracht, sagte Michael Hurshell, Vorsitzender der Gemeinde, gestern. „Wir erwarten, dass deren Zahl sich noch wesentlich erhöhen wird“, fügte er hinzu. Die Gemeinde sei im Gespräch mit der Stadtverwaltung, um Unterkünfte für sie zu besorgen. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen mehr erfahren.“

Rund 95 Prozent der fast 700 Gemeindemitglieder stammen aus Russland und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die meisten aus der Ukraine. „Fast alle haben Verwandte im Kriegsgebiet und sind in großer Sorge um sie“, sagt Michael Hurshell.

Viele Kinder unter den Flüchtigen

Es kämen sehr viele Flüchtlinge mit Kindern, sagte Katja Kulakowa, Vorsitzende der Repräsentantenversammlung der Gemeinde. Für sie werde nach Unterkünften gesucht, was jedoch nicht so schnell gehe. Ein weiteres Problem: „Mehrere unserer Gemeindemitglieder leben von einem Minimum an Finanzhilfe. Wenn sie nun plötzlich zwischen drei und sechs Gäste in ihrer Wohnung aufnehmen müssen, ist das nicht einfach für sie. Außerdem kommen diese Menschen aus einem Kriegsgebiet und haben zum Teil psychische Probleme.“

Eine jetzt gebildete Arbeitsgruppe kümmere sich um die Ankommenden und ihre Papiere. Nicht nur Juden nutzten die Gemeinde als Anlaufstelle, auch andere Ukrainer. „Wir helfen allen“, betont Katja Kulakowa.

Pawel Nedselskij ist 2011 aus der Ukraine nach Dresden gekommen. Der 64-Jährige gehört dem Vorstand der Gemeinde an. Mit Frau, seinem 26-jährigen Sohn und seiner 92-jährigen Mutter lebt er in einer Vierraumwohnung. „Eine Cousine mit ihren zwei Kindern ist geflohen und war drei Tage bei uns“, erzählt er. „Nun ist sie weiter gereist zu ihrer Tochter in Spanien. Aber die Mutter meiner Frau bleibt vorerst bei uns.“

Am Sonntag habe er einem Gemeindemitglied geholfen, seine Nichte nach Dresden zu bringen. Sie sei aus der Ukraine bis nach Krakau gelangt, habe aber das Hotel verlassen müssen und nicht gewusst, wo sie übernachten sollte. „Ich weiß von mehreren solcher Fälle.“

Auch in der kleinen orthodoxen Gemeinde Chabad Lubawitsch in Dresden sind bereits sechs ukrainische Flüchtlinge angekommen, wie Rabbiner Shneor Havlin auf Anfrage sagt. Weitere sechs würden am Mittwoch erwartet. „Wir haben nur ein paar Gästezimmer. Die sind alle voll.“ Die Menschen würden einstweilen privat untergebracht. „Jetzt suchen wir nach weiteren Möglichkeiten, denn wir haben nicht so viel Platz wie es Anfragen gibt“, sagt er. „Das ist eine richtige Katastrophe.“

Ein zweites Problem der Jüdischen Gemeinden in Sachsen, denen insgesamt rund 2600 Mitglieder angehören, nannte Nora Goldenbogen, Vorsitzende des Landesverbandes: „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Probleme nicht unsere Mitglieder entzweien.“ Sowohl die aus Russland wie auch die aus der Ukraine hätten ihre Meinung zu den Ursachen dieses Krieges. Nun aber sei die Hauptsache, zu helfen.

Katja Kulakowa, die vor 16 Jahren aus Russland kam, meinte, gemeinsam zu helfen, verändere die Sicht aufeinander. Pawel Nedselskij sieht weniger ein Problem zwischen Russen und Ukrainern. „Die eigentliche Grenze verläuft zwischen Befürwortern von Autoritarismus und Demokratie.“

Von Tomas Gärtner