Nun also doch: Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) will in der Johannstadt ein Gymnasium einrichten lassen. Dazu soll der Stadtrat demnächst die nötigen Beschlüsse fassen. Die Schule soll am 1. August 2020 starten.

Die Kapazitäten an Dresdens Schulen sind knapp. Viele nötige Sanierungsmaßnahmen mussten zurückgestellt werden, weil neue Schulen nötiger sind. Dennoch kommt die Stadt nicht hinterher. Vor allem im innerstädtischen Bereich fehlt es unter anderem an Gymnasiumsplätzen. Dutzende Kinder vom Marie-Curie-Gymnasium, dem Bertolt-Brecht-Gymnasium oder dem Gymnasium Bürgerwiese mussten bei den Anmeldungen für das kommende Schuljahr an andere Einrichtungen umgelenkt werden. Freie Plätze gab es vor allem in Cotta, wo die Sanierung ansteht, am neuen Gymnasium LEO am Berthelsdorfer Weg, am Gymnasium Klotzsche, das ebenfalls vor der Sanierung steht, und am Gymnasium Gorbitz, das am Leutewitzer Ring im nächsten Schuljahr neu an den Start geht. Mit der Umlenkung entstehen bei Interessenten für die Innenstadt teils erheblich längere Schulwege.

Mehr Kinder ohne Empfehlung fürs Gymnasium

Nun will Bildungsbürgermeister Vorjohann mit der Einrichtung eines Gymnasiums Dresden-Johannstadt auf den Mangel reagieren. Auf der Grundlage eines veränderten Übergangsverhaltens von der Grundschule an Oberschule und Gymnasium – gemeint ist ein sich fortsetzender größerer Zustrom zum Abitur-Bildungsweg – entstehe bereits zum Schuljahr 2020/2021 ein Versorgungsdefizit im Gymnasialbereich. Der Zuwachs hänge vor allem damit zusammen, dass mehr Kinder mit einer Bildungsempfehlung für die Oberschule doch am Gymnasium angemeldet werden. 2017/18 seien das 67 Schüler gewesen, für das kommende Schuljahr allerdings 125 Schüler.

„Das System ist damit definitiv ausgereizt“, heißt es in der Bildungsverwaltung. Der Zuwachs könne trotz der Neugründungen der Gymnasien LEO und Gorbitz nicht ausgeglichen werden. Das schon im Schuljahr 2019/20 bei einer anzustrebenden Klassenobergrenze von 25 Schülern bestehende Defizit sei nur durch eine außerplanmäßige Klasse am Pestalozzi-Gymnasium ausgeglichen worden. „Die vorgesehene Neugründung des Gymnasiums Johannstadt gleicht das Defizit aus“, schreibt Vorjohann in der Vorlage für den Stadtrat. In diesem Monat soll der Stadtbezirksbeirat Altstadt und der Bildungsausschuss darüber beraten, bevor der Stadtrat am 4. Juli entscheiden könnte.

Die Gründung soll am jetzigen Standort der 101. Oberschule an der Pfotenhauerstraße 42 erfolgen. Der Gründungsstandort sei alternativlos, da kurzfristig kein anderer Standort verfügbar ist. Zudem trage der Standort der starken Nachfrage in der innerstädtischen Planungsregion Rechnung und „verbessert die sozialräumliche Aufwertung des Stadtteiles Johannstadt“.

101. Oberschule soll 2025 auf der Cockerwiese starten

Die Stadträte sollen gleichzeitig den Oberbürgermeister beauftragen, die Verlagerung der 101. Oberschule so vorzubereiten, dass der Umzug an die Blüherstraße („Cockerwiese“) spätestens zum 1. August 2025 erfolgen kann. Für den Zeitraum der Doppelbelegung können beide Schulen am Standort Pfotenhauerstraße jeweils dreizügig geführt werden. Mit dem Schuljahr 2024/2025 erreicht das Schulgebäude seine Kapazitätsgrenze, sodass zum 1. August 2025 zwingend die Verlagerung der 101. Oberschule in den Schulneubau als dreizügige Oberschule umzusetzen ist. Das Gymnasium Johannstadt kann dann zu einem vierzügigen Gymnasialstandort entwickelt werden.

Die Gründung eines Gymnasium an der Pfotenhauerstraße war von der damaligen rot-grün-roten Stadtratsmehrheit schon vor zwei Jahren ins Gespräch gebracht worden, es sollte den Standort aufwerten und später umgesiedelt werden. Die Stadtverwaltung wollte dies am Berthelsdorfer Weg, wo die Stadtratsmehrheit die Universitätsschule ansiedeln wollte. Das Gymnasium in der Johannstadt lehnten die Verwaltung und die CDU damals zunächst ab, beide warnten vor negativen Folgen. Der Standort sei zu klein, hieß es bei der CDU. Vor den Auswirkungen für die 101. Oberschule und das gleichfalls dort angesiedelte Abendgymnasium warnte unter anderem Vorjohann. Später sollte die Universitätsschule an der Pfotenhauerstraße angesiedelt werden. Nach Zerwürfnissen am Standort kam auch das nicht zustande. Die Unischule soll nun an der Cämmerswalder Straße starten – und in der Johannstadt dauerhaft ein Gymnasium angesiedelt werden.

Von Ingolf Pleil