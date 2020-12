Dresden-Johannstadt erhält einen historischen Rundweg – Projekt für ein Jahrzehnt

Dresden

Als Bertil Kalex am 29. September 2016 mit seiner Idee bei Quartiersmanager Matthias Kunert vorsprach, ahnte er nicht, dass das ein Projekt für fast ein Jahrzehnt werden würde. Inspiriert vom Weißeritzgrünzug und Infotafeln in anderen Stadtteilen schwebte ihm ein historischer Rundweg durch die Johannstadt vor. Die faszinierende Geschichte des Stadtteils, in dem er wohnt, wollte er erlebbar machen – an markanten Punkten durch Infotafeln zur Zeit vor 1945 und danach. Start soll am Tinitatisplatz sein, wo gerade aus einer Ruine Dresdens erste Jugendkirche wird.

1945 wurde die Johannstadt fast vollständig zerstört

„Vieles, was früher Dresden-Johannstadt ausmachte“, sagt Kalex , „wurde unwiederbringlich zerstört, als der Stadtteil bei den Bombenangriffen im Februar 1945 nahezu dem Erdboden gleich gemacht wurde.“ Neues wurde aufgebaut. Aus einer Einkaufs- und Vergnügungsmeile wurde ein Plattenbauviertel, kaum etwas erinnert heute noch an einen Wasserflugplatz und einen großen Exerzierplatz. Wo sich einst die Feuerwache III befand, aus der später eine Krankenbeförderungszentrale wurde, ist jetzt ein Netto-Markt. Hier war früher das Kino Nickelodeon, wird die alte Schokofabrik zum Familienzentrum umgebaut. Und an der Hans-Grundig-Straße stehen sogar ein paar Mammutbäume – eine Testpflanzung des Gartenamtes aus den 1980er Jahren, mit der das Wachstum der Urwaldbäume im Stadtklima erforscht werden sollte.

Gemeinsam mit Günter Gonschorek, Matthias Erfurth, Gerd Hammermüller und dem 2019 verstorbenen Postkartensammler Siegfried Trepp­nau hat Kalex viele weitere historische Informationen zusammengetragen. Einige Mitstreiter der Arbeitsgruppe „ Johannstadt auf Tafeln“ haben zu Hause mehrere Aktenordner mit historischen Fotos. Zwölf erwähnenswerte Stationen haben sie ausgesucht und gemeinsam mit Henning Seidler vom Architektenbüro „Evergreen“ die Stelen dafür entworfen – in der Form nach dem Vorbild bereits vorhandener Tafeln, wie zum Beispiel an den Ottoterrassen, in der Farbe passend zum Design der Landeshauptstadt in Gelb, Grau, Weiß und Schwarz.

Die erste Tafel steht seit 2017 im Johanngarten

Im Juni 2017 zur Eröffnung des Johanngartens konnten sie dort die erste Tafel einweihen. Dann kam das Projekt ins Stocken. „Wir hatten uns das viel einfacher vorgestellt“, sagt Matthias Erfurth, der die Texte für einige Tafeln verfasst hat und ehrenamtlich auch das Johannstadtarchiv betreut. Unter der Regie des Stadtplanungsamtes ging es zum Beispiel um Zuständigkeiten. „Einige Meter links oder rechts können darüber entscheiden, ob für die Genehmigung einer Info­stele das Grünflächenamt oder das Straßen- und Tiefbauamt zuständig ist“, erklärt Quartiersmanager Matthias Kunert. Zudem möchte das Stadtplanungsamt den Aufbau mit ohnehin geplanten Baumaßnahmen verbinden. Ob er eine Tafel aus seinem Verfügungsfonds im Rahmen des Förderprogramms „ Soziale Stadt“ finanzieren kann, hängt davon ab, ob sie innerhalb der Grenzen des Fördergebiets „Nördliche Johannstadt“ steht.

„Das Problem konnten wir lösen“, erzählt Bertil Kalex. Spenden der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt, der Flüwo Bauen Wohnen eG und der Stiftung „Zukunft durch Bildung“, die hinter der im Stadtteil ansässigen Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe steht, ermöglichten einige Standorte außerhalb des Fördergebietes. „So können die Tafeln genau dort aufgestellt werden, wo sie wirklich hingehören“, freut er sich.

Zweite Tafel jetzt am Bönischplatz, Rundgang virtuell schon möglich

Reichlich drei Jahre nach Tafel 2 im Johanngarten steht seit einigen Tagen mit Tafel 8 die zweite am neu gestalteten Bönischplatz. Der nahezu komplette Rundgang ist zumindest virtuell schon möglich. Matthias Kunert hat die Texte für die geplanten Stationen im Stadtteilportal johannstadt.de veröffentlicht. Im Rahmen der „Jane’s Walk“-Stadtrundgänge gab es bereits im Mai 2018 eine historische Führung, sechs Prototypen der Tafeln in halber Größe kamen ein Jahr später bei einer „Johannstädter Tafelrunde“ zum Einsatz, können als kleine Wanderausstellung ausgeliehen werden. 2020 funkte die erste Corona-Welle dazwischen.

Die Arbeitsgruppe verfolgt zielstrebig ihr Projekt. „Einige Texte zur Zeit nach 1945 müssen wir schon aktualisieren“, sagt Matthias Erfurth. Zur Sitzung des Stadtteilbeirates konnte Quartiersmanager Matthias Kunert jetzt über Licht am Ende des Tunnels berichten: Bis auf eine Tafel sollen laut Stadtplanungsamt alle weiteren im Zeitraum 2021/2022 aufgestellt werden. Die letzte allerdings erst 2025. Das hat einen triftigen Grund: Sie soll an der Station 7 des Rundweges stehen, dem neuen Stadtteilhaus, das noch gar nicht gebaut ist.

