Dresden

„Mit der handelsüblichen Flüssigseife wird uns viel zu viel Wasser verkauft“, beklagt Anzhelika Dementyeva. Dass wir das in Plasteflaschen und Nachfüllpacks aus dem Supermarkt mit nach Hause tragen, sagt sie, sei eine der Ursachen für die Mengen an Verpackungsmüll. „Wir brauchen ein anderes Konsummodell“, ist sie überzeugt. Die Kulturmanagerin, die hauptberuflich als Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Animationsfilm in Dresden arbeitet, hat schon länger eine Idee, wie man das ändern könnte. Nun will sie ihr Projekt „Grüne Seife“ endlich in die Tat umsetzen. Dabei geht es aber nicht um einen Trickfilm, sondern um die Seife selbst.

„Viel zu viel Wasser und umweltschädliche Zutaten“

„Neben dem Wasser stecken in der Flüssigseife und vor allem in deren Verpackung viele Erdölprodukte und umweltschädliche Stoffe“, sagt die 41-Jährige. Durch Recherchen zu alten Seifenrezepten aus verschiedenen Kulturen weiß sie, dass es auch anders geht. „Bevor die Ära der erdölbasierten Industrieflüssigseife anbrach“, erzählt sie, „wurde in vielen Ländern seit Generationen Seife aus pflanzlichen Ölen verwendet“. Die sei lange haltbar und sehr ergiebig. Ihr Plan ist es, die alten Rezepte an heutige Bedürfnisse anzupassen – als Konzentrat, das durch Hinzufügen von Wasser und ätherischen Ölen in vieles verwandelt werden kann, was wir im Supermarkt kaufen. Duschgel, Handseife, Geschirrspülmittel oder Fußbodenreiniger zum Beispiel.

Anzeige

Ein wichtiger Impuls sei der Urlaub im Februar auf Bali gewesen: „Dort leben die Menschen im Einklang mit der Natur, stellen vieles selbst aus Kokosöl her – auch Seife“. Ein befreundeter Einheimischer habe ihr erzählt, welche Früchte er als Kind als Shampoo benutzt hat und ihr zum Abschied eine Flasche selbstgemachtes Kokosöl geschenkt, sagt Anzhelika Dementyeva. „Es war ein wunderschöner Urlaub. Dann kam die Corona-Pandemie“.

Weitere DNN+ Artikel

„Alexandras Schulkameradinnen klagten über rissige Haut“

Durch die Beschränkungen des Kulturbetriebes und des öffentlichen Lebens war plötzlich mehr Zeit für das Seifen-Projekt. Und als die Grundschüler nach der Zwangspause wieder in die Schule konnten, berichtete die zehnjährige Tochter Alexandra von Schulkameradinnen, die wegen des vielen Händewaschens und -desinfizierens über rissige Haut klagten.

Das habe ihr gezeigt, sagt die Mutter von zwei Töchtern, dass jetzt der Zeitpunkt sei zu fragen: „Womit waschen wir uns eigentlich die Hände und was macht das mit uns und der Umwelt?“. Gemeinsam mit Alexandra und ihrer 16-jährigen Schwester Ksenia probierte sie zu Hause verschiedene Rezepte aus. „Mein Mann ist Ingenieur“, sagt sie, „Er bringt uns schon wieder auf den Boden der Tatsachen, wenn wir uns mal etwas ausdenken, das nicht funktionieren kann.“

Hersteller für Grüne Seife fahren ihre Maschinen erst ab 2000 Liter hoch

Für „fertige“ Grüne Seife gibt es bereits Anbieter. Das besondere an ihrer Idee sei die Vielseitigkeit, sagt die Dresdnerin, die vor 20 Jahren aus St.-Petersburg an die Elbe gezogen ist. „Es gibt sogar Hersteller in Deutschland, bei denen man das Konzentrat bestellen könnte“, hat sie herausgefunden. Die werfen ihre Maschinen allerdings erst bei Mengen ab 2000 Litern aufwärts an. Bei der Ergiebigkeit der Grünen Seife könnte man damit ein ganzes Wohnviertel versorgen. Heißt also: erst einmal viele Interessenten finden.

Aus dem Grundkonzentrat lassen sich bei der grünen Seife durch Hinzufügen von Wasser und ätherischen Ölen Reinigungsmittel für verschiedene Zwecke herstellen. Quelle: Anja Schneider

Die Begeisterung ihrer Töchter für die Idee brachte die Mutter auf den Gedanken, ein Bildungsprojekt zum Thema „Grüne Seife“ zu starten: Grundschüler sollen sich mit Fragen auseinandersetzen wie: Was ist das eigentlich in den Seifenspendern bei uns zu Hause, in der Schule, in der Bibliothek? Ist es gut für unsere Haut? Gibt es umweltfreundliche Alternativen? Die Kinder sollen aber nicht nur Fragen mit nach Hause nehmen, sondern vor allem Antworten darauf.

Stadtteilfonds Johannstadt fördert Projekt an zwei Dresdner Schulen

Im April hat Anzhelika Dementyeva für das Schulprojekt einen Förderantrag gestellt. Beim Stadtteilfonds Johannstadt, der im Rahmen des Programms „Zukunftsstadt Dresden“ solche Initiativen unterstützt. Knapp 1500 Euro bewilligten die Stadtteilbeiräte in ihrer Juni-Sitzung für das Vorhaben.

Bis Oktober sollen nun jeweils eine bis zwei Schulklassen in der 102. Grundschule „Johanna“ und in der 113. Grundschule „Canaletto“, in der Alexandra die vierte Klasse besucht, das Wissen über die Grüne Seife neu entdecken, Kräuterbeete mit Lavendel, Minze und Salbei anlegen und auch gemeinsam Seife herstellen. Unterstützung gibt es auch vom Johannstädter Kulturtreff und vom Verein Internationale Gärten Dresden.

„Die strengen Corona-Regeln für die Schulen stellen uns vor Herausforderungen bei der Organisation von Workshops“, sagt die Initiatorin. Mit den Schulleitungen sei sie im Gespräch, um flexible Lösungen zu finden. Die Schulen selbst und weitere öffentliche Einrichtungen kann sie sich gut als Nutzer für ihre Grüne Seife vorstellen. Laut einer Studie der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe aus dem Jahr 2019 sieht es, wie sie weiß, bei der öffentlichen Beschaffung von biobasierten Produkten noch ziemlich mau aus.

Auch Karl August Lingner lieferte Inspiration

Das etwas kitschige Foto im Ambiente des Lingnerschlosses lag Anzhelika Dementyeva am Herzen: Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit im Förderverein für die Sanierung des Schosses sei sie für ihr Seifen-Projekt auch vom Engagement des Odol-Erfinders Karl August Lingner für die Hygiene und seine Stadt inspiriert worden.

Ob es mit der Markteinführung der Grünen Seife tatsächlich etwas wird, muss sich zeigen. Ernst meinen es die Mutter und ihre Töchter damit auf jeden Fall. Mit einer Internetseite (washtree.org) werben sie um Unterstützung. Der Name – auf deutsch „Waschbaum“ – steht für die Idee, mit einem Teil des Gewinns aus dem Verkauf der Seife das Pflanzen von Bäumen zu finanzieren. Auf der Suche nach unterstützenswerten Umweltprojekten sei sie auf Plant-for-the-Planet.org gestoßen, sagt die Kulturmanagerin.

Internetseite wirbt um Interessenten für die Grüne Seife

Ksenia hat schon mal ein Logo entworfen, das die Jahresringe eines Baumes symbolisiert und eine Zeichnung für einen gläsernen Seifenspender angefertigt. Er soll mit speziellen Markierungen das Anmischen verschiedener Seifen erleichtern. Die werden bereits im Freundeskreis getestet.

So könnte die Grüne Seife auf den Markt kommen: Das Grundkonzentrat aus dem Glas in der Mitte wird in einem gläsernen Seifenspender für verschiedene Zwecke mit Wasser und ätherischen Ölen gemischt. Quelle: Anja Schneider

Ein Designer in Berlin hat seine Hilfe zugesagt. Nun sind Interessenten gefragt, die durch eine E-Mail an gib-mir@washtree.org helfen könnten, einen Hersteller in Deutschland davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, die Maschine für die Grüne Seife der Familie aus Dresden hochzufahren.

washtree.org

Diese Förderungen aus dem Stadtteilfonds hat der Stadtteilbeirat Johannstadt im Juni beschlossen Fotowettbewerb „Schönster Baum der Johannstadt“ mit Veröffentlichung als Kalender (Stadtteilverein Johannstadt)2.236,43 Euro Grüne Seife ( Anzhelika Dementyeva)1498,25 Euro Stadtteilspaziergänge mit Gesprächen und Vorträgen unter dem Motto „Zeig uns Deinen Lieblingsbaum“ (Stadtteilverein Johannstadt)1.095,00 Euro „Grüne Pfote 66“: Stärkung der Hausgemeinschaft durch gemeinsames Gärtnern, Anschaffung von zwei Hochbeeten, Saat-und Pflanzgut sowie zwei Baumpflanzungen. Installation einer Regentonne für die Bewässerung. (Hausgemeinschaft Pfotenhauer Str. 66)981,78 Euro „Eule“-Sommerfest zum 33-jährigen Bestehen des Jugendhauses Eule ( Deutscher Kinderschutzbund)740,00 Euro Corona-Hygieneupgrade für das zur mobilenKaffeeküche umgebaute Lastenrad „Café für alle“ ( Uwe Tröger)320,53 Euro Für weitere Projekte im laufenden Jahr stehen dem Stadtteilfonds Johannstadt noch 26.324,36 Euro zur Verfügung. Anträge stellen können Privatpersonen, Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen, öffentliche Einrichtungen sowie freie Träger, die Aufgaben im öffentlichen Interesse erfüllen und / oder gemeinnützig arbeiten. Gefördert werden können kleinere, von lokalem Engagement getragene Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität sowie einer nachhaltigen Stadtteilentwicklung im Fördergebiet Johannstadt-Nord und Johannstadt-Süd. Weitere Informationen sowie Antragsformulare zum Download gibt es im Internet unter www.johannstadt.de/stadtteilverein/stadtteilfonds/

Von Holger Grigutsch