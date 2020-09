Dresden

Spiele, Basteln, Waffeln backen, Livemusik, Begegnungen und Gespräche über das Leben im Viertel – ihr Bönischplatzfest können die Johannstädter in diesem Jahr nicht feiern, denn dort wird noch mindestens bis Ende Oktober gebaut. Aber weder von der Umgestaltung des Bönischplatzes noch von den Erschwernissen durch die Coronapandemie will sich der Stadtteilverein abhalten lassen, auch 2020 mit den Menschen auf der Straße zu feiern.

Am Sonnabend Fest auf der Bundschuhstraße

So ist das Fest, das am Sonnabend dieser Woche stattfindet, auf die Bundschuhstraße zwischen Bönischplatz und Florian-Geyer-Straße umgezogen. Außerdem wurde mit der Stadt ein Hygienekonzept abgestimmt, wie Projektleiter Lutz Hoffmann den DNN sagte. Den Veranstaltern sei es wichtig gewesen, die Abstandsregelungen einhalten zu können. Deshalb seien die Stände in größerem Abstand als ursprünglich geplant rund um das Ärztehaus verteilt. Die Bühne für Livemusik und Improvisationstheater wird auf der Freifläche gegenüber aufgebaut.

Viele lokale Akteure locken mit Angeboten

Zwischen 14 und 18 Uhr wird es also am 26. September diesmal beim „Bundschuhstraßenfest“ ein buntes Treiben geben. Mit von der Partie sind unter anderem der Jugendtreff Trini, der nicht nur Tischkicker-Fans dazu einlädt sich auszutoben, sondern auch über den Stand der Pläne zum Umzug in die Jugendkirche berichtet. Außerdem die Volkshochschule, die über ihr Angebot informiert und beim Rate-Quiz zum Gewinnen einlädt und die Verbrauchergemeinschaft, die ebenfalls einen Wissenstest und Informationen über nachhaltiges Leben im Angebot hat.

Der Radskeller ist mit einer mobilen Fahrradwerkstatt für kleinere Reparaturen vor Ort, ebenso wie die Jugendkirche, die ihr Projekt „Generationenrikscha“ vorstellt. Der Johannstädter Kulturtreff lädt zum Traumfänger basteln für die ganze Familie ein und bringt seine mobilen Erzählstationen zum Einsatz, die im August in Workshops von Leuten aus dem Stadtteil gebaut wurden. Auch der Ausländerrat, das Quartiersmanagement, das Jugendhaus Eule und viele weitere Akteure sind vor Ort.

Platz für Kurzentschlossene und Straßensperrung

„Für Kurzentschlossene, die sich zum Beispiel am Flohmarkt beteiligen möchten oder Bücher zum Tauschen im Keller haben, ist auch noch eine kleine Fläche reserviert“, kündigt Lutz Hoffmann an. Zwischen 8 und 20 Uhr ist die Bundschuhstraße am Sonnabend für das Fest voll gesperrt. Seit Dienstag ist das auch ausgeschildert. Nicht bei allen, aber bei den meisten Anwohnern, an die er bereits im Vorfeld Informationszettel dazu verteilt hat, sei er dafür auf Verständnis gestoßen, sagt der Projektleiter.

Das ganze Programm gibt es im Internet unter johannstadt.de/fest.

Von Holger Grigutsch