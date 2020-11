Dresden

Zwei Schülerinnen des Bertolt-Brecht-Gymnasiums pflanzten vor zwei Jahren ein winziges Walnussbäumchen, als der Sturm einen Baum auf dem Schulgelände umgeweht hatte. Es geht ihm prächtig, wissen sie zu berichten – obwohl sie es ein Jahr später bereits an einen anderen Platz umsetzen mussten. Eine kleine Geschichte, die zutage kam, als eine Jury des Stadtteilvereins Johannstadt kürzlich die Einsendungen zum Fotowettbewerb „Mein Lieblingsbaum in der Johannstadt“ begutachtet hat.

Die Fotos erzählen Geschichten von Bäumen und Menschen

Mit vielen der eingesandten Fotos sind einzigartige Geschichten verbunden über die Bäume und über die Menschen im Stadtteil – so wie die Geschichte der Birke, die auf dem Friedhof einen Grabstein davor bewahrt umzufallen, die Geschichte des „Burnout-Baumes“ der verzweifelten Menschen wieder Mut gibt und jene des großen alten Baumes, der einen Ast verloren, aber an der Stelle, wo der abgesägt werden musste, nun ein kleines Kunstwerk bekommen hat: ein buntes Gemälde, das ein lustiges Tierstübchen zeigt, in dem Schnecken und Käfer gemeinsam wohnen. 42 Fotos sind in einer kleinen Galerie im Stadtteilportal johannstadt.de im Internet zu besichtigen.

Förderung es Projekts aus dem Stadtteilfonds

Die Schülerin Marie Engelien, die im Stadtteilbeirat die Jugend vertritt, und Bertil Kalex, der unter anderem in der Stadtteilredaktion für johannstadt.de mitarbeitet, hatten die Idee für den Wettbewerb und auch den Plan, aus den besten Einsendungen einen Wandkalender herstellen zu lassen. Sie beantragten für ihr Projekt eine Förderung aus dem Stadtteilfonds, der 2236,43 Euro bewilligte.

Die Jury hat nun die Fotos ausgewählt, deren Geschichten der Kalender für das Jahr 2021 erzählen soll. Das in der Johannstadt ansässige Büro BLAO Gestaltungsraum bereitet ihn gerade für den Druck vor. 500 Stück sollen gegen Spenden verkauft werden. Je nachdem, wie das Interesse dafür ist, könne man sich auch vorstellen, dass Fotowettbewerbe und Kalender zu verschiedenen Themen eine feste Institution in der Johannstadt werden, heißt es aus dem Stadtteilverein.

„Hier wohnen noch Leute, die die Bäume vor ihren Häusern früher selbst gepflanzt haben“

Torsten Görg, der den vom Stadtbezirksbeirat Altstadt eingerichteten Stadtteilfonds verwaltet, kennt eine Ursache für die enge Beziehung der Menschen zu den Bäumen: „Heute“, sagt er, „kommen die Architekten und planen alles bis ins kleinste durch. In der Johannstadt wohnen aber viele ältere Leute, die früher noch selbst die Bäume gepflanzt haben, die jetzt vor ihren Häusern stehen.“ Während ihrer „Aufbaustunden“, wie man das in der DDR nannte.

Modellversuch für Kofinanzierung von Bürgerprojekten auf Stadtteilebene

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Kalender sollen ein Schritt sein auf dem Weg zur Kofinanzierung von Bürgerprojekten durch die Stadt und auch private Akteure – eines der Ziele von Stadt, Bund und EU geförderter Modellversuche, wie sie zurzeit auch in den Dresdner Stadtteilen Pieschen, Mickten und Johannstadt laufen. Der Stadtteilfonds im Fördergebiet Johannstadt speist sich zum größten Teil aus den zwei Euro pro Einwohner, die der Stadtbezirksbeirat Altstadt bereitgestellt hat (37.618 Euro für 2020) und einer Großspende der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (12.000 Euro). Torsten Görg hofft, dass solche Beispiele Schule machen und Akteure im Stadtteil zu eigenem Engagement animieren. „Die Haushaltssperre und die Kürzung der Stadtbezirksbudgets“, sagt er, „haben ja gezeigt, wie unsicher die alleinige Förderung durch die Stadt schnell werden kann.“

johannstadt.de/ fotowettbewerb

Von Holger Grigutsch