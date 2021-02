Dresden

Beim Neubauprojekt für ein Stadtteilhaus in Dresden-Johannstadt sind jetzt die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Die Stadtplaner im Rathaus laden für den 26. Februar zum Bürgerdialog über den Neubau ein, der ab dem Jahr 2025 soziokulturelles Zentrum im Quartier mit vielen Angeboten für die Bewohnerinnen und Bewohner sein soll.

Bereits 2017 hatte der Stadtrat das fünf Millionen Euro teure Bauvorhaben an der Pfeifferhannsstraße auf den Weg gebracht. Ein Bürgerdialog war eigentlich schon für November 2020 vorgesehen, musste aber damals wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun wird die Veranstaltung nachgeholt – ohne Publikum als Liveübertragung bei Dresden Fernsehen und Live­stream im Internet.

Zur Galerie Die Vorplanungen sind abgeschlossen. Nun sind die künftigen Nutzer gefragt. Das Stadtplanungsamt und die beauftragten Architekten gehen mit den Entwürfen in einen Bürgerdialog.

Damit es trotz fehlender Präsenz einen Dialog geben kann, nehmen die Stadtplaner vorab und auch während der Veranstaltung Fragen per E-Mail und Anrufbeantworter entgegen. Im Internet informieren sie über das Vorhaben und auch eine Aufzeichnung des Bürgerdialogs soll dort im Anschuss abrufbar sein.

Stadtplaner: Bürgerdialog fließt in endgültige Gestaltung ein

Nicht nur die Pandemie bremste das Projekt aus, den alten und längst nicht mehr zeitgemäßen Flachbau an der Elisentraße zu ersetzen, in dem zurzeit unter anderem der Johannstädter Kultureff und das Quartiersmanagement für das Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ untergebracht sind. Die Ausschreibung für die Vorplanungen hatte erst im zweiten Anlauf geklappt. Nun haben verschiedene Planungsbüros unter Federführung von Architekten ihre Vorstellungen zu Gebäude, Tragwerk, Haustechnik und Außenanlagen entwickelt. Entwürfe der Architektenkooperation Liststraße, die bereits seit einiger Zeit im Internet zu sehen sind, stellen nicht den endgültigen Stand dar, betonte das Stadtplanungsamt auf Anfrage. Diese Vorplanungen, hieß es, seien lediglich Varianten. In die Entscheidung über die endgültige Gestaltung des Gebäudes und der Freianlagen fließe die Bürgerbeteiligung ein. 2023 sollen die Bagger anrollen.

Gebündeltes Angebot vieler Akteure

Ziemlich klar ist indes bereits, wer in das neue Stadtteilhaus einziehen wird. Der Johannstädter Kulturtreff, der Ausländerrat, der Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes mit seinem Kindertreff „Jojo“ , der Stadtteilverein Johannstadt sowie das Quartiersmanagement Nördliche Johannstadt werden dort ihre Angebote bündeln. Darüber hinaus, so die Stadtplaner, seien Räume für weitere Akteure im Stadtteil vorgesehen.

Die vorliegenden Entwürfe für den Ersatzneubau gegenüber dem Aldi-Neubau zeigen unter anderem versetzt angeordnete Gebäudeteile, die so Freiflächen schaffen sollen. Ein erweiterter Freibereich auf dem Dach, der über die Freitreppe erreicht werden kann, soll die Identifikation des Gebäudes mit dem Ort fördern – zum Beispiel als „Johannstädter Terrasse“. Bei all dem sollen aber auch die Menschen, die im Stadtteil wohnen, mitreden.

Knackpunkt Parkplätze: Über 100 fallen weg

Am 29. Januar beschäftigte sich die Gestaltungskommission mit den Vorplanungen zum Stadtteilhaus. Dabei kamen auch Punkte zur Sprache, über die es wohl noch Debatten geben wird. Wo das Stadtteilhaus gebaut werden soll, parken jetzt Autos. „Wir nehmen 102 Parkplätze aus dem Quartier heraus“ sagte Steffen Szuggat, der Leiter des Stadtplanungsamtes. Spannende Frage: Werden die ersetzt, und wenn ja, wie?

Auch Modell für bundesweite Städtebauförderung

Das Bauvorhaben profitiert auch von Städtebaufördermitteln des Bundes. Dresden-Johannstadt soll als einer von mehreren Modellstadtteilen Möglichkeiten ausloten und aufzeigen. So ist der Umzug ins neue Stadtteilhaus Kernpunkt des Projekts „Plattenwechsel – Wir in Aktion“, das im Rahmen des Bundesprojekts „Utopolis“ beim Johannstädter Kulturtreff angesiedelt ist. Dabei geht es darum, wie soziokulturelle Zentren mit Hilfe von Kunst und Kultur für lebendige Quartiere sorgen und damit frischen Wind in die Stadtteile bringen können. Deshalb werden neben den Stadtplanern und Architekten auch Vertreter des Kulturtreffs beim Bürgerdialog Rede und Antwort stehen.

So läuft der Bürgerdialog zum Stadtteilhaus Johannstadt Per E-Mail können bis zur der Veranstaltung am 26. Februar Fragen an die Adresse dialog-stadtplanung@dresden.de gerichtet werden. Telefonisch nimmt das Stadtplanungsamt Fragen als Nachrichten auf dem Anrufbeantworter unter 0351 4883699 entgegen. Live-Anfragen via Chat sind während der Veranstaltung im Internet über www.dresden.de/stadtteilhaus möglich. Live-Anfragen per Telefon sind auch während der Veranstaltung als Nachrichten auf den Anrufbeantworter unter 0351 4883699 möglich. Am 26. Februar von 18 bis 20 Uhr findet der Bürgerdialog als Liveübertragung bei Dresden Fernsehen und als Livestream im Internet unter www.dresden.de/stadtteilhaus statt. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung vom 26. Februar wird im Nachgang im Internet zur Verfügung gestellt auf www.dresden.de/stadtteilhaus. Auskunft zu offenen Punkten, die während der Veranstaltung nicht behandelt oder beantwortet werden konnten, gibt das Stadtplanungsamt im Nachgang ebenfalls unter www.dresden.de/stadtteilhaus.

Dialog soll im Internet fortgeführt werden

Dass in einer zweistündigen Informationsveranstaltung nicht alle Fragen beantwortet oder gar geklärt werden können, ist den Stadtplanern im Rathaus klar. Sie haben deshalb angekündigt, über offengebliebene Fragen im Internet weiter zu informieren, wo sie vorab bereits ausführliche Informationen zu dem Vorhaben bereitstellen.

Von Holger Grigutsch